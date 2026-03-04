CDMX iluminará edificios y colocará mensaje monumental en la plancha del Zócalo por el 8M

GENERANDO AUDIO...

Habrá mensaje monumental en el Zócalo por el 8M. Foto: Gobierno CDMX.

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que como parte del festival “Tiempo de Mujeres”, se creará un mensaje monumental en la plancha del Zócalo capitalino y que se iluminarán algunos edificios.

Mensaje monumental en el Zócalo e iluminación en CDMX por el 8M

Como parte de “Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad”, el gobierno de la CDMX llevará a cabo más de 100 actividades culturales, entre las cuales estará la creación de un mensaje monumental en la plancha del Zócalo capitalino y la iluminación de algunos edificios de la ciudad.

Al respecto, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, indicó que será el próximo sábado 7 de marzo, a las 9:00 horas, que se llevará a cabo una “gran acción simbólica”, creando un mensaje colectivo en la Plaza de la Constitución, ya que varias mujeres formarán letras para que se pueda leer: “Siempre vivas, libres e iguales #8M”.

Pero también anunció que se hará un alumbrado monumental especial en los edificios que están alrededor del Zócalo de la Ciudad de México, además de que algunos de los inmuebles públicos se iluminarán de color morado.

Habrá edificios iluminados y mensaje en el Zócalo por el 8M. Foto: Gobierno CDMX.

Más de 100 actividades por el 8M en CDMX

Como les contábamos, el gobierno de la CDMX prepara más de 100 actividades por el 8M y como parte del festival “Tiempo de Mujeres”, las cuales se realizarán en más de 60 sedes dentro de la capital, con la participación de mil 500 artistas.

Todas estas actividades se organizarán hasta el próximo 19 de abril de 2026, pero también se integrarán acciones durante todo este año con el objetivo de lograr programaciones igualitarias en recintos y espacios públicos de la ciudad.

Entre las actividades más destacadas están conciertos, exposiciones, obras de teatro, cine y otras actividades protagonizadas por mujeres creadoras, intérpretes y especialistas.

“Además, se impulsará el diálogo sobre los derechos de las mujeres y su papel en la transformación social, logrando convertirse en un espacio de encuentro, reflexión y expresión artística”, indicaron.

Si quieren conocer la cartelera de más de 100 actividades por el 8M en la CDMX, pueden consultarla en esta página oficial: https://cartelera.cdmx.gob.mx/, así como en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

