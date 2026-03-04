Video: conductor dispara a camioneta mientras circulaban por Santa Fe

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, un sujeto disparó en contra un auto en Santa Fe. Foto: Gettyimages

En la zona de Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), un percance automovilístico escaló cuando uno de los conductores sacó un arma de fuego y la accionó contra otro automovilista.

¿Qué se sabe del conflicto en Santa Fe?

De acuerdo con la cámara de seguridad de una de las unidades involucradas, la agresión ocurrió la mañana del 3 de marzo. En las imágenes se observa tráfico en la zona, donde dos conductores protagonizaron un incidente vial.

Uno de ellos, a bordo de un vehículo tipo Stinger, cerró el paso en varias ocasiones a una camioneta. Posteriormente, detuvo su auto, descendió con un arma de fuego y disparó contra la van, impactando en la defensa.

Tras realizar el disparo, el sujeto —que vestía playera blanca y lentes oscuros— abordó nuevamente su vehículo y huyó del lugar.

En otro video difundido por el periodista Carlos Jiménez, la víctima relató que el agresor disparó contra su camioneta y que la bala quedó incrustada en la carrocería.

“Es el agujero que le hizo este cuate con el arma y de aquí adentro saqué el casquillo percutido (bala). Se bajó y disparó hacia la camioneta. Afortunadamente, no me disparó a mí o me hubiera muerto, no hay nada más de daños”, señaló.

En las imágenes se apreció la placa del vehículo del presunto agresor: RPD-241-D, aparentemente del estado de Morelos.

¿Qué dice la autoridad?

Tras la difusión de los videos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) no emitió información oficial sobre el hecho ocurrido el 3 de marzo en la capital.

