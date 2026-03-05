Olimpia, Malena, Monse e Ingrid: leyes nacidas de historias de violencia que cambiaron el país

GENERANDO AUDIO...

Ley Olimpia y otras que combaten la violencia de género. Foto: Cuartoscuro

En el camino para castigar la violencia de género se han impulsado leyes en nombre de mujeres víctimas de algún tipo de violencia: ley Olimpia, ley Monse, ley Ingrid y ley Malena, son ejemplo de ello. Impulsadas por mujeres que transformaron su dolor en movimiento para generar penas a quienes incurran en delitos.

¿Cuáles son las leyes que impulsaron mujeres víctimas de violencia?

Ley Olimpia

Olimpia Corral Melo fue víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento, tras ello, la activista promovió la regulación de la violencia digital como la que se ejerció en su contra. Por ello, se conoce como ley Olimpia.

De acuerdo con las autoridades, la ley Olimpia es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital.

La ley Olimpia aplica para todas las personas y sanciona los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

La ley contempla sanciones de 3 a 6 años de prisión para quienes realicen estas acciones y multas que van de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Olimpia Corral Melo ha impulsado el movimiento de la ley Olimpia para combatir la violencia digital y ha hecho eco a nivel internacional.

Ley Malena

Otro caso que cobró relevancia y terminó con la creación de una ley fue el de María Elena Ríos, una saxofonista atacada con ácido en 2019 en Oaxaca, estado del que es originaria. Malena, como la conocen públicamente, comenzó un movimiento para obtener justicia alcanzando la creación de la ley Malena en la Ciudad de México.

Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en 2024, la ley Malena “tipifica el delito de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas, que causen daños a la integridad de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, personas transgénero, transexuales y con discapacidad”, detallaron autoridades.

La ley Malena establece penas de 8 a 12 años de prisión, así como multas de 300 a 700 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA), y de 11 a 46 años de cárcel cuando las lesiones sean consideradas en grado de tentativa de feminicidio.

Además, la ley Malena establece que las pena aumentará una mitad cuando:

“Sea cometida por razones de género, cause incapacidad, deformidad o pérdida de oído, vista o habla, cause alteración o daño en el aparato genital o en las funciones del ejercicio de la sexualidad, que previo al ataque que causó la lesión haya habido amenazas, acoso u otro tipo de violencia”

Asimismo, el delito tipificado por la ley Malena “deberá considerarse tentativa de feminicidio cuando cause daños graves y permanentes a la mujer víctima”.

Ley Monse

Montserrat Bendimes fue víctima de violencia física a manos de Marlon Botas, quien era su novio. Tras agredir a la joven en Veracruz, el sujeto llamó a sus padres Jorge y Diana quienes la llevaron a un hospital y luego ayudaron a su hijo a huir. Días después de la agresión Monse falleció.

El caso de Monse causó indignación que escaló luego de que los padres del agresor fueran procesados por omisión de auxilio, un delito menor que les permitió obtener su libertad comprometiéndose a varias acciones impuestas por el juez.

Por ello, se impulsó la ley Monse que buscaba castigar a familiares que ayuden a huir a los agresores imponiendo penas mayores a quienes incurran en ello. La reforma de ley ya fue aceptada en varios estados, incluida la Ciudad de México.

Ley Ingrid

El caso de Ingrid Escamilla además de indignación motivó la creación de una ley que lleva su nombre. El 9 de febrero de 2020, el interior de su departamento se convirtió en el infierno para la joven, luego de que su pareja sentimental, Francisco “N” comenzó la agresión.

Francisco “N” desolló y descuartizado el cuerpo de Ingrid. Imágenes de la escena que debió quedar bajo resguardo de las autoridades llegaron a la opinión pública. Agentes de la Fiscalía capitalina filtraron fotografías del cuerpo de la mujer.

Tras la publicación de las imágenes la entonces fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, presentó la iniciativa de la ley Ingrid para castigar las filtraciones de los expedientes.

En 2021, el Congreso capitalino aprobó la ley Ingrid que castiga a quien indebidamente difunda o comparta imágenes, indicios, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo de un delito o investigación. Las penas son de dos a seis años de prisión, así como una multa de hasta 500 mil UMAS.

Las voces de Olimpia y Malena exigiendo justicia se alzaron fuerte; los casos Monse e Ingrid resonaron en todos los espacios, fueron respaldas miles de mujeres que piden el cese de violencia género que se registra en decenas de casos.

Hoy su camino de justicia tiene frutos, mismos que servirán para que otras mujeres no padezcan en soledad lo que ellas vivieron y tengan el amparo de la ley.

