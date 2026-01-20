Colectivos y trabajadores encabezan movilizaciones en la CDMX este martes 20 de enero

| 07:23 | Bryan Rivera González | UnoTV
Protestas y actividades para este martes 20 de enero en CDMX.
Habrá 18 concentraciones y actividades. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 20 de enero habrá un total de 18 protestas, rodadas ciclistas y eventos culturales que podrían generar tráfico en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX).

De forma específica, se realizarán cinco concentraciones; tres citas agendadas; cuatro rodadas ciclistas y seis eventos de esparcimiento, según la Agencia de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC).

Protestas en CDMX este 20 de enero del 2026

Colectivo “Plataforma 4:20”

  • Hora: 13:00
  • Lugar:
    1. Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco (bajo puente)
    2. Av. Río Churubusco y Av. Pdte. Plutarco Elías Calles, Col. El Prado, Alc. Iztapalapa (jardinera lateral)
    3. Circuito Interior Av. Río Churubusco y Tlalpan Sur/Lázaro Cárdenas, Col. Ermita, Alc. Benito Juárez (jardinera frente a Francisco Belmar Rodríguez)
  • Motivo: Instalación de mesa informativa itinerante con talleres de reducción de riesgos, uso responsable del espacio público y promoción cultural del consumo de marihuana
  • Aforo: 90 personas

Ciudadano

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Secretaría de Seguridad Ciudadana, Liverpool No. 136, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
  • Motivo: Exigen respeto a sus derechos laborales y prestaciones.
  • Aforo: 5 personas

Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura

  • Hora: 06:30
  • Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
  • Motivo: Exigen aumento salarial, regularización de contratos (capítulos 3000 y 1000) y homologación de condiciones laborales entre instituciones culturales
  • Aforo: 200 personas
  • Hora: 10:00
  • Lugar: Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
  • Motivo: Exigen reestructuración inmediata y devolución total de ahorros e inversiones; piden cárcel para los responsables
  • Aforo: 50 personas

Colectiva “Minerva”

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc
  • Motivo: Exigen justicia para adolescente víctima de agresión sexual, con perspectiva de género y respeto a derechos humanos
  • Aforo: 20 personas

Asamblea Viejo Ejido Santa Úrsula Coapa

  • Hora: 14:30
  • Lugar: Secretaría de Administración y Finanzas, Dr. Lavista No. 144, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
  • Motivo: Exigen cobros accesibles en predios y agua, así como liberación de embargos
  • Aforo: 20 personas

Citas agendadas

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, Carretera Picacho-Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña, Alc. Tlalpan
  •  Motivo: Apoyo a audiencia para exigir 30% de incremento salarial, 20% al tabulador y mejoras laborales.
  • Aforo: 70 personas

Frente de Organizaciones Sociales en Defensa de Azcapotzalco

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
  •  Motivo: Exigen destitución del director general del Instituto de Vivienda por falta de proyectos de vivienda.
  • Aforo: 30 personas

Rodadas ciclistas

Al Centro de Tlalpan — “Los Biker’s del Sol”

  • Hora: 20:00
  • Lugar: Sol Rojo del Estadio Banorte, Calz. de Tlalpan, Col. Bosques de Tetlameya, Alc. Coyoacán
  • Destino: Centro de Tlalpan, Alc. Tlalpan
  • Aforo: 20 personas

Al Coyote de Neza y Cabeza de Juárez — “Rodando con Dinosaurios”

  • Hora: 20:30
  • Lugar: Parque de las Rosas, Eje 5 Sur No. 118, Col. Militar Marte, Alc. Iztacalco
  •  Destino: Coyote de Neza, Nezahualcóyotl, Estado de México, hacia Cabeza de Juárez, Av. Guelatao, Iztapalapa
  • Aforo: 20 personas

Edificio del Pantalón — “Amigos en Bici”

  • Hora: 21:00
  • Lugar: Parque Hundido, Av. de los Insurgentes y Pilares, Col. Extremadura Insurgentes, Alc. Benito Juárez
  • Destino: Edificio del Pantalón, Paseo de los Tamarindos No. 90, Col. Bosques de las Lomas, Alc. Cuajimalpa
  • Aforo: 25 personas

Al Parque Cárpatos — “Cletos Nocturnos”

  • Hora: 21:30
  • Lugar: Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi s/n, Col. Del Valle, Alc. Benito Juárez
  • Destino: Parque Cárpatos, Blvd. de los Virreyes No. 1030, Col. Lomas de Chapultepec IV Sección, Alc. Miguel Hidalgo
  • Aforo: 20 personas

Otras actividades

Conferencia de prensa Vive Latino (evento privado)

  • Hora: 12:00
  • Lugar: Teatro Metropólitan, Alc. Cuauhtémoc
  • Aforo: mil 794 personas

Nopalera de mi corazón

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Zócalo capitalino, Alc. Cuauhtémoc
  • Motivo: Exposición cultural
  • Aforo: 3 mil personas

Stranger Things: The Experience

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Expo Reforma, Alc. Cuauhtémoc
  • Motivo: Evento cultural
  • Aforo: 2 mil 900 personas

Festividad al Santo Patrón San Sebastián Mártir

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Pueblo de Santiago Tulyehualco, Alc. Tláhuac
  • Motivo: Celebración religiosa
  • Aforo: 3 mil personas

Lucha libre profesional

  • Hora: 19:30
  • Lugar: Arena México, Alc. Cuauhtémoc
  • Motivo: Evento deportivo
  • Aforo: 4 mil personas

Clippers de San Diego vs Capitanes

  • Hora: 20:00
  • Lugar: Arena Ciudad de México, Alc. Azcapotzalco
  • Motivo: Evento deportivo
  • Aforo: 6 mil 500 personas

Por las protestas y actividades de este 20 de enero, te recomendamos anticipar tus traslados y tomar rutas alternas en CDMX.

