Colectivos y trabajadores encabezan movilizaciones en la CDMX este martes 20 de enero

GENERANDO AUDIO...

Habrá 18 concentraciones y actividades. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 20 de enero habrá un total de 18 protestas, rodadas ciclistas y eventos culturales que podrían generar tráfico en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX).

De forma específica, se realizarán cinco concentraciones; tres citas agendadas; cuatro rodadas ciclistas y seis eventos de esparcimiento, según la Agencia de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC).

Protestas en CDMX este 20 de enero del 2026

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 13:00

13:00 Lugar:

1. Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco (bajo puente)

2. Av. Río Churubusco y Av. Pdte. Plutarco Elías Calles, Col. El Prado, Alc. Iztapalapa (jardinera lateral)

3. Circuito Interior Av. Río Churubusco y Tlalpan Sur/Lázaro Cárdenas, Col. Ermita, Alc. Benito Juárez (jardinera frente a Francisco Belmar Rodríguez)

Motivo: Instalación de mesa informativa itinerante con talleres de reducción de riesgos, uso responsable del espacio público y promoción cultural del consumo de marihuana

Instalación de mesa informativa itinerante con talleres de reducción de riesgos, uso responsable del espacio público y promoción cultural del consumo de marihuana Aforo: 90 personas

Ciudadano

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Secretaría de Seguridad Ciudadana, Liverpool No. 136, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Secretaría de Seguridad Ciudadana, Liverpool No. 136, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc Motivo: Exigen respeto a sus derechos laborales y prestaciones.

Exigen respeto a sus derechos laborales y prestaciones. Aforo: 5 personas

Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura

Hora: 06:30

06:30 Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc Motivo: Exigen aumento salarial, regularización de contratos (capítulos 3000 y 1000) y homologación de condiciones laborales entre instituciones culturales

Exigen aumento salarial, regularización de contratos (capítulos 3000 y 1000) y homologación de condiciones laborales entre instituciones culturales Aforo: 200 personas

Defraudados por la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) CAME

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc Motivo: Exigen reestructuración inmediata y devolución total de ahorros e inversiones; piden cárcel para los responsables

Exigen reestructuración inmediata y devolución total de ahorros e inversiones; piden cárcel para los responsables Aforo: 50 personas

Colectiva “Minerva”

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc

Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc Motivo: Exigen justicia para adolescente víctima de agresión sexual, con perspectiva de género y respeto a derechos humanos

Exigen justicia para adolescente víctima de agresión sexual, con perspectiva de género y respeto a derechos humanos Aforo: 20 personas

Asamblea Viejo Ejido Santa Úrsula Coapa

Hora: 14:30

14:30 Lugar: Secretaría de Administración y Finanzas, Dr. Lavista No. 144, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Secretaría de Administración y Finanzas, Dr. Lavista No. 144, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc Motivo: Exigen cobros accesibles en predios y agua, así como liberación de embargos

Exigen cobros accesibles en predios y agua, así como liberación de embargos Aforo: 20 personas

Citas agendadas

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana

Hora: 16:00

16:00 Lugar: Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, Carretera Picacho-Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña, Alc. Tlalpan

Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, Carretera Picacho-Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña, Alc. Tlalpan Motivo: Apoyo a audiencia para exigir 30% de incremento salarial, 20% al tabulador y mejoras laborales.

Apoyo a audiencia para exigir 30% de incremento salarial, 20% al tabulador y mejoras laborales. Aforo: 70 personas

Frente de Organizaciones Sociales en Defensa de Azcapotzalco

Hora: 16:00

16:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc Motivo: Exigen destitución del director general del Instituto de Vivienda por falta de proyectos de vivienda.

Exigen destitución del director general del Instituto de Vivienda por falta de proyectos de vivienda. Aforo: 30 personas

Rodadas ciclistas

Al Centro de Tlalpan — “Los Biker’s del Sol”

Hora: 20:00

20:00 Lugar: Sol Rojo del Estadio Banorte, Calz. de Tlalpan, Col. Bosques de Tetlameya, Alc. Coyoacán

Sol Rojo del Estadio Banorte, Calz. de Tlalpan, Col. Bosques de Tetlameya, Alc. Coyoacán Destino: Centro de Tlalpan, Alc. Tlalpan

Centro de Tlalpan, Alc. Tlalpan Aforo: 20 personas

Al Coyote de Neza y Cabeza de Juárez — “Rodando con Dinosaurios”

Hora: 20:30

20:30 Lugar: Parque de las Rosas, Eje 5 Sur No. 118, Col. Militar Marte, Alc. Iztacalco

Parque de las Rosas, Eje 5 Sur No. 118, Col. Militar Marte, Alc. Iztacalco Destino: Coyote de Neza, Nezahualcóyotl, Estado de México, hacia Cabeza de Juárez, Av. Guelatao, Iztapalapa

Coyote de Neza, Nezahualcóyotl, Estado de México, hacia Cabeza de Juárez, Av. Guelatao, Iztapalapa Aforo: 20 personas

Edificio del Pantalón — “Amigos en Bici”

Hora: 21:00

21:00 Lugar: Parque Hundido, Av. de los Insurgentes y Pilares, Col. Extremadura Insurgentes, Alc. Benito Juárez

Parque Hundido, Av. de los Insurgentes y Pilares, Col. Extremadura Insurgentes, Alc. Benito Juárez Destino: Edificio del Pantalón, Paseo de los Tamarindos No. 90, Col. Bosques de las Lomas, Alc. Cuajimalpa

Edificio del Pantalón, Paseo de los Tamarindos No. 90, Col. Bosques de las Lomas, Alc. Cuajimalpa Aforo: 25 personas

Al Parque Cárpatos — “Cletos Nocturnos”

Hora: 21:30

21:30 Lugar: Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi s/n, Col. Del Valle, Alc. Benito Juárez

Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi s/n, Col. Del Valle, Alc. Benito Juárez Destino: Parque Cárpatos, Blvd. de los Virreyes No. 1030, Col. Lomas de Chapultepec IV Sección, Alc. Miguel Hidalgo

Parque Cárpatos, Blvd. de los Virreyes No. 1030, Col. Lomas de Chapultepec IV Sección, Alc. Miguel Hidalgo Aforo: 20 personas

Otras actividades

Conferencia de prensa Vive Latino (evento privado)

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Teatro Metropólitan, Alc. Cuauhtémoc

Teatro Metropólitan, Alc. Cuauhtémoc Aforo: mil 794 personas

Nopalera de mi corazón

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Zócalo capitalino, Alc. Cuauhtémoc

Zócalo capitalino, Alc. Cuauhtémoc Motivo: Exposición cultural

Exposición cultural Aforo: 3 mil personas

Stranger Things: The Experience

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Expo Reforma, Alc. Cuauhtémoc

Expo Reforma, Alc. Cuauhtémoc Motivo: Evento cultural

Evento cultural Aforo: 2 mil 900 personas

Festividad al Santo Patrón San Sebastián Mártir

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Pueblo de Santiago Tulyehualco, Alc. Tláhuac

Pueblo de Santiago Tulyehualco, Alc. Tláhuac Motivo: Celebración religiosa

Celebración religiosa Aforo: 3 mil personas

Lucha libre profesional

Hora: 19:30

19:30 Lugar: Arena México, Alc. Cuauhtémoc

Arena México, Alc. Cuauhtémoc Motivo: Evento deportivo

Evento deportivo Aforo: 4 mil personas

Clippers de San Diego vs Capitanes

Hora: 20:00

20:00 Lugar: Arena Ciudad de México, Alc. Azcapotzalco

Arena Ciudad de México, Alc. Azcapotzalco Motivo: Evento deportivo

Evento deportivo Aforo: 6 mil 500 personas

Por las protestas y actividades de este 20 de enero, te recomendamos anticipar tus traslados y tomar rutas alternas en CDMX.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: