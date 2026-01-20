Colectivos y trabajadores encabezan movilizaciones en la CDMX este martes 20 de enero
Este martes 20 de enero habrá un total de 18 protestas, rodadas ciclistas y eventos culturales que podrían generar tráfico en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX).
De forma específica, se realizarán cinco concentraciones; tres citas agendadas; cuatro rodadas ciclistas y seis eventos de esparcimiento, según la Agencia de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC).
Protestas en CDMX este 20 de enero del 2026
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 13:00
- Lugar:
1. Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco (bajo puente)
2. Av. Río Churubusco y Av. Pdte. Plutarco Elías Calles, Col. El Prado, Alc. Iztapalapa (jardinera lateral)
3. Circuito Interior Av. Río Churubusco y Tlalpan Sur/Lázaro Cárdenas, Col. Ermita, Alc. Benito Juárez (jardinera frente a Francisco Belmar Rodríguez)
- Motivo: Instalación de mesa informativa itinerante con talleres de reducción de riesgos, uso responsable del espacio público y promoción cultural del consumo de marihuana
- Aforo: 90 personas
Ciudadano
- Hora: Durante el día
- Lugar: Secretaría de Seguridad Ciudadana, Liverpool No. 136, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen respeto a sus derechos laborales y prestaciones.
- Aforo: 5 personas
Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura
- Hora: 06:30
- Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen aumento salarial, regularización de contratos (capítulos 3000 y 1000) y homologación de condiciones laborales entre instituciones culturales
- Aforo: 200 personas
Defraudados por la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) CAME
- Hora: 10:00
- Lugar: Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen reestructuración inmediata y devolución total de ahorros e inversiones; piden cárcel para los responsables
- Aforo: 50 personas
Colectiva “Minerva”
- Hora: 10:00
- Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen justicia para adolescente víctima de agresión sexual, con perspectiva de género y respeto a derechos humanos
- Aforo: 20 personas
Asamblea Viejo Ejido Santa Úrsula Coapa
- Hora: 14:30
- Lugar: Secretaría de Administración y Finanzas, Dr. Lavista No. 144, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen cobros accesibles en predios y agua, así como liberación de embargos
- Aforo: 20 personas
Citas agendadas
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana
- Hora: 16:00
- Lugar: Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, Carretera Picacho-Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña, Alc. Tlalpan
- Motivo: Apoyo a audiencia para exigir 30% de incremento salarial, 20% al tabulador y mejoras laborales.
- Aforo: 70 personas
- Hora: 16:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen destitución del director general del Instituto de Vivienda por falta de proyectos de vivienda.
- Aforo: 30 personas
Rodadas ciclistas
Al Centro de Tlalpan — “Los Biker’s del Sol”
- Hora: 20:00
- Lugar: Sol Rojo del Estadio Banorte, Calz. de Tlalpan, Col. Bosques de Tetlameya, Alc. Coyoacán
- Destino: Centro de Tlalpan, Alc. Tlalpan
- Aforo: 20 personas
Al Coyote de Neza y Cabeza de Juárez — “Rodando con Dinosaurios”
- Hora: 20:30
- Lugar: Parque de las Rosas, Eje 5 Sur No. 118, Col. Militar Marte, Alc. Iztacalco
- Destino: Coyote de Neza, Nezahualcóyotl, Estado de México, hacia Cabeza de Juárez, Av. Guelatao, Iztapalapa
- Aforo: 20 personas
Edificio del Pantalón — “Amigos en Bici”
- Hora: 21:00
- Lugar: Parque Hundido, Av. de los Insurgentes y Pilares, Col. Extremadura Insurgentes, Alc. Benito Juárez
- Destino: Edificio del Pantalón, Paseo de los Tamarindos No. 90, Col. Bosques de las Lomas, Alc. Cuajimalpa
- Aforo: 25 personas
Al Parque Cárpatos — “Cletos Nocturnos”
- Hora: 21:30
- Lugar: Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi s/n, Col. Del Valle, Alc. Benito Juárez
- Destino: Parque Cárpatos, Blvd. de los Virreyes No. 1030, Col. Lomas de Chapultepec IV Sección, Alc. Miguel Hidalgo
- Aforo: 20 personas
Otras actividades
Conferencia de prensa Vive Latino (evento privado)
- Hora: 12:00
- Lugar: Teatro Metropólitan, Alc. Cuauhtémoc
- Aforo: mil 794 personas
Nopalera de mi corazón
- Hora: Durante el día
- Lugar: Zócalo capitalino, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exposición cultural
- Aforo: 3 mil personas
Stranger Things: The Experience
- Hora: 10:00
- Lugar: Expo Reforma, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Evento cultural
- Aforo: 2 mil 900 personas
Festividad al Santo Patrón San Sebastián Mártir
- Hora: Durante el día
- Lugar: Pueblo de Santiago Tulyehualco, Alc. Tláhuac
- Motivo: Celebración religiosa
- Aforo: 3 mil personas
Lucha libre profesional
- Hora: 19:30
- Lugar: Arena México, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Evento deportivo
- Aforo: 4 mil personas
Clippers de San Diego vs Capitanes
- Hora: 20:00
- Lugar: Arena Ciudad de México, Alc. Azcapotzalco
- Motivo: Evento deportivo
- Aforo: 6 mil 500 personas
Por las protestas y actividades de este 20 de enero, te recomendamos anticipar tus traslados y tomar rutas alternas en CDMX.