Ambulantes y vagoneros desatan pelea campal en estación Cuatro Caminos del Metro

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Foto: Getty

Vendedores ambulantes y vagoneros protagonizaron una pelea campal con varas y a patadas en la estación Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México (CDMX).

En un video difundido en redes sociales se aprecia el momento en que dos mujeres comienzan a golpearse, mientras interviene un hombre de playera beige, quien agrede a otro sujeto corpulento, de sudadera roja.

El pasillo comienza a llenarse de comerciantes y presuntos vagoneros; en una esquina, cuatro mujeres golpean con varas a otra mujer que yace en el suelo.

De igual forma, momentos después, las mismas mujeres vuelven a agredir a la afectada, pero desde otra posición.

Se armó la campal a varazos en el Metro.



Comerciantes ambulantes desataron una pelea dentro de la estación Cuatro Caminos, en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.



En las imágenes se ve que incluso utilizaron varas para golpear a personas ya en el suelo.



Aparentemente… pic.twitter.com/uKNSxgVi6n — Abejorro (@AbejorroMedia) June 20, 2026

De acuerdo con primeras versiones, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervinieron para dispersar a la multitud. Presuntamente desalojaron a los involucrados y reestablecieron el orden.

No hay reportes de personas lesionadas o detenidas, toda vez que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no ha emitido un posicionamiento por esta pelea de ambulantes y vagoneros en la estación Cuatro Caminos.

Las peleas relacionadas al Metro

Las peleas en este sistema de transporte son frecuentes. En mayo pasado, trabajadores de una obra afuera de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México encabezaron una trifulca.

Integrantes de una cuadrilla comenzaron a discutir durante los trabajos de intervención; esto escaló rápidamente en agresiones físicas.

En un video, se observa que uno de los trabajadores empuja a un compañero, desatándose el enfrentamiento. Varios obreros comenzaron a intercambiar golpes, dos de ellos en plena vía pública.

“SE AGARRARON a VER…AZOS CARNAL!”

Así se agarraron trabajadores del @MetroCDMX Vs otros q realizan obras a la altura de la estación San Antonio Abad.

Cascazos, puñetazos, patadas, desgreñes… un agente de @SSC_CDMX intentó calmarlos, una mujer seguía aferrada a darse… pic.twitter.com/tvfgSxxHFT — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 28, 2026

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