Llega el primer Festival del Pan de Dulce Mexicano a la CDMX; ve cuándo y dónde

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Venta de pan dulce. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El próximo mes de septiembre se realizará en la Ciudad de México un festival para celebrar uno de los platillos típicos que acompaña los desayunos o cenas de los mexicanos: el pan dulce. La Cámara Nacional de la Industria del Pan (Canainppa) tiene lista la primera edición del Festival de Pan Dulce Mexicano, y aquí te daremos todos los detalles.

Se acerca la primera edición del Festival de Pan Dulce Mexicano

Los días 11, 12 y 13 de septiembre se realizará el primer Festival de Pan Dulce Mexicano, un evento para celebrar la riqueza de la herencia panadera en México. Este evento es completamente gratuito, por lo que no hay excusa para no romper la dieta.

Además de la posibilidad de probar los típicos panes como conchas y orejas, también habrá otro tipo de actividades, como exposiciones, para conocer más sobre la historia de la tradición panadera en nuestro país.

La sede del Festival de Pan Dulce Mexicano será en la Utopía Coyoacán Elena Poniatowska Amor, ubicada en Av. Miguel Hidalgo 128, colonia San Lucas, en la alcaldía Coyoacán, cerca de la Prepa 6 y a unas cuadras del Centro de Coyoacán.

Las puertas del festival abrirán de 10:00 a 20:00 horas y la invitación está abierta para personas de todas las edades, ideal para toda la familia.

Buscan declarar al pan dulce como Patrimonio Inmaterial de la Ciudad de México

El pasado 10 de agosto, la Canainppa presentó la solicitud para continuar con el proceso para declarar al pan dulce mexicano como Patrimonio Inmaterial de la Ciudad de México. De acuerdo con la organización, este platillo cuenta con un valor histórico, gastronómico y cultural único, además de formar parte de la cotidianidad y la memoria colectiva.

“Esta declaratoria constituirá un hito fundamental para dignificar el oficio panadero, salvaguardar las técnicas y saberes transmitidos por generaciones, y consolidar el legado de la industria panificadora en la Ciudad de México”, expresó la Canainppa.

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