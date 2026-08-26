Padres de los 43 de Ayotzinapa encabezan protestas y actividades en CDMX este 26 de agosto
Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa encabezarán las protestas y actividades en la Ciudad de México (CDMX) para este miércoles 26 de agosto.
De forma específica, habrá una marcha; 12 concentraciones; tres citas agendadas; dos rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este 26 de agosto, destaca una nueva protesta de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como diversas actividades culturales en la CDMX.
Protestas y actividades en CDMX este 26 de agosto
Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, Cuauhtémoc.
- Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
- Aforo: 120 personas.
- Observaciones: De no permitírseles el ingreso al Zócalo capitalino, se concentrarán frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no se descarta afectación de vialidades.
Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero
- Hora: 16:00 horas.
- Lugar: Ángel de la Independencia.
- Destino: Hemiciclo a Juárez.
- Motivo: “143 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir verdad, justicia y cárcel para los responsables de la desaparición de los estudiantes normalistas; también demandan la extradición del autor de la “verdad histórica” y rechazan el encubrimiento del Ejército. La movilización también se pronuncia por las personas desaparecidas en México.
- Aforo: 400 personas.
- Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses con manifestantes y que se sumen otras organizaciones sociales.
Colectiva “Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl”
- Hora: 09:00 horas.
- Lugar: Explanada Cívica de San Antonio Tecómitl, avenida Morelos y avenida 5 de Mayo Poniente, colonia San Antonio Tecómitl, Milpa Alta.
- Motivo: “Mercadita Feminista”, para abrir espacios a mujeres productoras de la demarcación y protestar contra la violencia económica.
- Aforo: 40 personas.
Siembra Cultura, A.C.
- Hora: 09:00 horas.
- Lugar: Plaza de Lectura José Saramago, Circuito Interior Melchor Ocampo y avenida Paseo de la Reforma, colonia Cuauhtémoc.
- Motivo: Espacio cannábico para promover información confiable sobre cannabis, reducción de riesgos y bienestar integral de sus usuarios.
- Aforo: 40 personas.
Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C.
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán.
- Motivo: Recolección de firmas a favor de la iniciativa ciudadana “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, que busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.
- Aforo: 40 personas.
Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Administración del IPN, Miguel Bernard y avenida Miguel Othón de Mendizábal, colonia La Escalera Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Motivo: Exigen el pago de gratificación por jubilación correspondiente a 2024-2026 para personal de apoyo, asistencia a la educación y docentes del IPN; además, defienden el derecho a la promoción vertical y el proceso de admisión de plazas vacantes.
- Aforo: 150 personas.
- Observaciones: No se descarta la incorporación de docentes y trabajadores administrativos de distintas escuelas del IPN, así como afectación de vialidades.
Comunidad Estudiantil del Instituto Politécnico Nacional
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del IPN, Manuel de Anda y Barredo y avenida Juan de Dios Bátiz, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Motivo: Asamblea interpolitécnica para fortalecer la articulación entre escuelas, consolidar espacios de organización colectiva y coordinar propuestas en defensa de la transparencia y dignidad del IPN.
- Aforo: 150 personas.
- Observaciones: No se descarta que realicen brigadeo informativo en las inmediaciones.
Colectiva “Glorieta de las Mujeres que Luchan”
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, avenida Universidad No. 1449, colonia Pueblo Axotla, Álvaro Obregón.
- Motivo: Acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la CDMX por la desaparición administrativa y donación de los restos de una víctima desaparecida en septiembre de 2021 a la Escuela de Medicina del IPN.
- Aforo: 50 personas.
- Observaciones: No se descarta la presencia de otras organizaciones sociales, colectivas y familias buscadoras.
Movimiento Plural de Maquineros
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Avenida José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, colonia Centro Histórico, Cuauhtémoc.
- Motivo: Exigen el cese de los operativos de clausura en establecimientos de videojuegos y locales comerciales; también demandan la devolución de máquinas tragamonedas confiscadas y respeto a su derecho al trabajo.
- Aforo: 40 personas.
- Observaciones: No se descarta afectación de vialidades.
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y avenida Gran Canal y Circuito Interior.
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, además de charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45 personas.
Deconstrucción Violeta A.C.
- Hora: 12:30 horas.
- Lugar: Juzgados de Juicio Oral CDMX, Dr. Lavista No. 105-127, colonia Doctores, Cuauhtémoc.
- Motivo: Acudirán en apoyo a una víctima de abuso sexual presuntamente cometido por un maestro de regularización; exigirán justicia, detención del responsable y pena máxima conforme a la ley.
- Aforo: 50 personas.
- Observaciones: No se descarta que bloqueen vialidades como medida de protesta.
Consejo Estudiantil Autónomo Cubista de la Escuela Nacional Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba”
- Hora: 14:15 horas.
- Lugar: Estación “Deportivo 18 de Marzo”, líneas 3 y 6 del Metro, avenida Insurgentes Norte y avenida Ricarte, colonia Tepeyac Insurgentes, Gustavo A. Madero.
- Motivo: Se concentrarán para acudir a la marcha que partirá del Ángel de la Independencia por la “143 Acción Global por Ayotzinapa y México”.
- Aforo: 45 personas.
- Observaciones: No se descarta que se sumen otros colectivos estudiantiles y la afectación de vialidades.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, Benito Juárez.
- Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30 personas.
Citas agendadas para hoy
Grupo Cedros, A.C. y Comité de Defensa Popular del Valle de México
- Hora: 09:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata No. 48, colonia Cuauhtémoc, Cuauhtémoc.
- Motivo: Solicitan la condonación, individualización y reclasificación en trámites del agua.
- Aforo: 20 personas.
Sociedad Cooperativa Unión Ecológica de Movilidad Dragón
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, Cuauhtémoc.
- Motivo: Solicitan la entrega de permisos pendientes para laborar y quedar regularizados.
- Aforo: 25 personas.
Asociación Nacional de Artesanos Indígenas
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, Iztacalco.
- Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda, así como espacios de venta y apoyos económicos.
- Aforo: 20 personas.
Rodadas ciclistas para hoy
People for Bikes – Roma
- Hora: 06:00 horas.
- Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.
- Destino: Parque Nacional Valle de las Monjas, Valle de las Monjas No. 20, colonia San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa.
- Aforo: 20 personas.
Masenbiciazcapo
- Hora: 18:30 horas.
- Lugar: Parque Tezozómoc, Manuel Salazar s/n, colonia Hacienda del Rosario, Azcapotzalco.
- Destino: Casa de Cultura Azcapotzalco, avenida Azcapotzalco No. 605, colonia Centro, Azcapotzalco.
- Aforo: 25 personas.
Actividades artísticas y culturales
Espinoza Paz
- Hora: 20:00 horas.
- Lugar: Auditorio Nacional.
- Aforo: 9 mil 790 personas.
Rosalía “Luz Tour 2026”
- Hora: 20:00 horas.
- Lugar: Palacio de los Deportes.
- Aforo: 20 mil personas.
Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México”
- Hora: 05:00 horas.
- Lugar: Zócalo capitalino.
- Fecha: Del 1 de junio al 30 de agosto de 2026.
- Aforo: 100 personas.
Vacaciones de Verano 2026
- Hora: 06:00 horas.
- Lugar: Las 16 alcaldías.
- Fecha: Del 16 de julio al 30 de agosto de 2026.
Expo Fire & Safety 2026
- Hora: 09:00 horas.
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.
- Aforo: 2 mil personas.
México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Madre.
- Fecha: Del 30 de marzo al 31 de agosto de 2026.
- Aforo: 5 mil personas.
Abastur
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Centro Banamex.
- Fecha: Del 26 al 28 de agosto de 2026.
- Aforo: 6 mil 666 personas.
Actividades deportivas y religiosas para hoy
Diablos Rojos del México vs. Pericos de Puebla “Juego 5 de la Serie de Zona”
- Hora: 19:00 horas.
- Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú.
- Aforo: 15 mil personas.
Peregrinación de la Mayordomía del Sr. de Chalma
- Hora: 06:45 horas.
- Inicio: Pueblo de San Francisco Culhuacán, Barrio San Juan, Coyoacán.
- Destino: Santuario del Sr. de Chalma, Estado de México.
- Aforo: mil personas.
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