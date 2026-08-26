Padres de los 43 de Ayotzinapa encabezan protestas y actividades en CDMX este 26 de agosto

| 07:00 | Bryan Rivera González | UnoTV
Ayotzinapa Lineas De Investigacion
Fotos: Cuartoscuro

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa encabezarán las protestas y actividades en la Ciudad de México (CDMX) para este miércoles 26 de agosto. 

De forma específica, habrá una marcha; 12 concentraciones; tres citas agendadas; dos rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 26 de agosto, destaca una nueva protesta de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como diversas actividades culturales en la CDMX.

Protestas y actividades en CDMX este 26 de agosto

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

  • Hora: 10:00 horas.
  • Lugar: Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, Cuauhtémoc.
  • Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
  • Aforo: 120 personas.
  • Observaciones: De no permitírseles el ingreso al Zócalo capitalino, se concentrarán frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no se descarta afectación de vialidades.

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero

  • Hora: 16:00 horas.
  • Lugar: Ángel de la Independencia.
  • Destino: Hemiciclo a Juárez.
  • Motivo: “143 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir verdad, justicia y cárcel para los responsables de la desaparición de los estudiantes normalistas; también demandan la extradición del autor de la “verdad histórica” y rechazan el encubrimiento del Ejército. La movilización también se pronuncia por las personas desaparecidas en México.
  • Aforo: 400 personas.
  • Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses con manifestantes y que se sumen otras organizaciones sociales.

Colectiva “Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl”

  • Hora: 09:00 horas.
  • Lugar: Explanada Cívica de San Antonio Tecómitl, avenida Morelos y avenida 5 de Mayo Poniente, colonia San Antonio Tecómitl, Milpa Alta.
  • Motivo: “Mercadita Feminista”, para abrir espacios a mujeres productoras de la demarcación y protestar contra la violencia económica.
  • Aforo: 40 personas.

Siembra Cultura, A.C.

  • Hora: 09:00 horas.
  • Lugar: Plaza de Lectura José Saramago, Circuito Interior Melchor Ocampo y avenida Paseo de la Reforma, colonia Cuauhtémoc.
  • Motivo: Espacio cannábico para promover información confiable sobre cannabis, reducción de riesgos y bienestar integral de sus usuarios.
  • Aforo: 40 personas.

Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C.

  • Hora: 11:00 horas.
  • Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán.
  • Motivo: Recolección de firmas a favor de la iniciativa ciudadana “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, que busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.
  • Aforo: 40 personas.

Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional

  • Hora: 10:00 horas.
  • Lugar: Secretaría de Administración del IPN, Miguel Bernard y avenida Miguel Othón de Mendizábal, colonia La Escalera Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.
  • Motivo: Exigen el pago de gratificación por jubilación correspondiente a 2024-2026 para personal de apoyo, asistencia a la educación y docentes del IPN; además, defienden el derecho a la promoción vertical y el proceso de admisión de plazas vacantes.
  • Aforo: 150 personas.
  • Observaciones: No se descarta la incorporación de docentes y trabajadores administrativos de distintas escuelas del IPN, así como afectación de vialidades.

Comunidad Estudiantil del Instituto Politécnico Nacional

  • Hora: 12:00 horas.
  • Lugar: Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del IPN, Manuel de Anda y Barredo y avenida Juan de Dios Bátiz, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.
  • Motivo: Asamblea interpolitécnica para fortalecer la articulación entre escuelas, consolidar espacios de organización colectiva y coordinar propuestas en defensa de la transparencia y dignidad del IPN.
  • Aforo: 150 personas.
  • Observaciones: No se descarta que realicen brigadeo informativo en las inmediaciones.

Colectiva “Glorieta de las Mujeres que Luchan”

  • Hora: 11:00 horas.
  • Lugar: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, avenida Universidad No. 1449, colonia Pueblo Axotla, Álvaro Obregón.
  • Motivo: Acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la CDMX por la desaparición administrativa y donación de los restos de una víctima desaparecida en septiembre de 2021 a la Escuela de Medicina del IPN.
  • Aforo: 50 personas.
  • Observaciones: No se descarta la presencia de otras organizaciones sociales, colectivas y familias buscadoras.

Movimiento Plural de Maquineros

  • Hora: 11:00 horas.
  • Lugar: Avenida José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, colonia Centro Histórico, Cuauhtémoc.
  • Motivo: Exigen el cese de los operativos de clausura en establecimientos de videojuegos y locales comerciales; también demandan la devolución de máquinas tragamonedas confiscadas y respeto a su derecho al trabajo.
  • Aforo: 40 personas.
  • Observaciones: No se descarta afectación de vialidades.

Plataforma 4:20

  • Hora: 12:00 horas.
  • Lugar: Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y avenida Gran Canal y Circuito Interior.
  • Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, además de charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
  • Aforo: 45 personas.

Deconstrucción Violeta A.C.

  • Hora: 12:30 horas.
  • Lugar: Juzgados de Juicio Oral CDMX, Dr. Lavista No. 105-127, colonia Doctores, Cuauhtémoc.
  • Motivo: Acudirán en apoyo a una víctima de abuso sexual presuntamente cometido por un maestro de regularización; exigirán justicia, detención del responsable y pena máxima conforme a la ley.
  • Aforo: 50 personas.
  • Observaciones: No se descarta que bloqueen vialidades como medida de protesta.

Consejo Estudiantil Autónomo Cubista de la Escuela Nacional Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba”

  • Hora: 14:15 horas.
  • Lugar: Estación “Deportivo 18 de Marzo”, líneas 3 y 6 del Metro, avenida Insurgentes Norte y avenida Ricarte, colonia Tepeyac Insurgentes, Gustavo A. Madero.
  • Motivo: Se concentrarán para acudir a la marcha que partirá del Ángel de la Independencia por la “143 Acción Global por Ayotzinapa y México”.
  • Aforo: 45 personas.
  • Observaciones: No se descarta que se sumen otros colectivos estudiantiles y la afectación de vialidades.

Movimiento de Regeneración Sindical

  • Hora: Durante el día.
  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, Benito Juárez.
  • Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
  • Aforo: 30 personas.

Citas agendadas para hoy

Grupo Cedros, A.C. y Comité de Defensa Popular del Valle de México

  • Hora: 09:00 horas.
  • Lugar: Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata No. 48, colonia Cuauhtémoc, Cuauhtémoc.
  • Motivo: Solicitan la condonación, individualización y reclasificación en trámites del agua.
  • Aforo: 20 personas.

Sociedad Cooperativa Unión Ecológica de Movilidad Dragón

  • Hora: 12:00 horas.
  • Lugar: Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, Cuauhtémoc.
  • Motivo: Solicitan la entrega de permisos pendientes para laborar y quedar regularizados.
  • Aforo: 25 personas.

Asociación Nacional de Artesanos Indígenas

  • Hora: 12:00 horas.
  • Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, Iztacalco.
  • Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda, así como espacios de venta y apoyos económicos.
  • Aforo: 20 personas.

Rodadas ciclistas para hoy

People for Bikes – Roma

  • Hora: 06:00 horas.
  • Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.
  • Destino: Parque Nacional Valle de las Monjas, Valle de las Monjas No. 20, colonia San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa.
  • Aforo: 20 personas.

Masenbiciazcapo

  • Hora: 18:30 horas.
  • Lugar: Parque Tezozómoc, Manuel Salazar s/n, colonia Hacienda del Rosario, Azcapotzalco.
  • Destino: Casa de Cultura Azcapotzalco, avenida Azcapotzalco No. 605, colonia Centro, Azcapotzalco.
  • Aforo: 25 personas.

Actividades artísticas y culturales

Espinoza Paz

  • Hora: 20:00 horas.
  • Lugar: Auditorio Nacional.
  • Aforo: 9 mil 790 personas.

Rosalía “Luz Tour 2026”

  • Hora: 20:00 horas.
  • Lugar: Palacio de los Deportes.
  • Aforo: 20 mil personas.

Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México”

  • Hora: 05:00 horas.
  • Lugar: Zócalo capitalino.
  • Fecha: Del 1 de junio al 30 de agosto de 2026.
  • Aforo: 100 personas.

Vacaciones de Verano 2026

  • Hora: 06:00 horas.
  • Lugar: Las 16 alcaldías.
  • Fecha: Del 16 de julio al 30 de agosto de 2026.

Expo Fire & Safety 2026

  • Hora: 09:00 horas.
  • Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.
  • Aforo: 2 mil personas.

México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”

  • Hora: 10:00 horas.
  • Lugar: Monumento a la Madre.
  • Fecha: Del 30 de marzo al 31 de agosto de 2026.
  • Aforo: 5 mil personas.

Abastur

  • Hora: 10:00 horas.
  • Lugar: Centro Banamex.
  • Fecha: Del 26 al 28 de agosto de 2026.
  • Aforo: 6 mil 666 personas.

Actividades deportivas y religiosas para hoy

Diablos Rojos del México vs. Pericos de Puebla “Juego 5 de la Serie de Zona”

  • Hora: 19:00 horas.
  • Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú.
  • Aforo: 15 mil personas.

Peregrinación de la Mayordomía del Sr. de Chalma

  • Hora: 06:45 horas.
  • Inicio: Pueblo de San Francisco Culhuacán, Barrio San Juan, Coyoacán.
  • Destino: Santuario del Sr. de Chalma, Estado de México.
  • Aforo: mil personas.

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