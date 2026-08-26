Padres de los 43 de Ayotzinapa encabezan protestas y actividades en CDMX este 26 de agosto

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Fotos: Cuartoscuro

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa encabezarán las protestas y actividades en la Ciudad de México (CDMX) para este miércoles 26 de agosto.

De forma específica, habrá una marcha; 12 concentraciones; tres citas agendadas; dos rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 26 de agosto, destaca una nueva protesta de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como diversas actividades culturales en la CDMX.

Protestas y actividades en CDMX este 26 de agosto

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, Cuauhtémoc.

Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, Cuauhtémoc. Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Aforo: 120 personas.

120 personas. Observaciones: De no permitírseles el ingreso al Zócalo capitalino, se concentrarán frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no se descarta afectación de vialidades.

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero

Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Lugar: Ángel de la Independencia.

Ángel de la Independencia. Destino: Hemiciclo a Juárez.

Hemiciclo a Juárez. Motivo: “143 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir verdad, justicia y cárcel para los responsables de la desaparición de los estudiantes normalistas; también demandan la extradición del autor de la “verdad histórica” y rechazan el encubrimiento del Ejército. La movilización también se pronuncia por las personas desaparecidas en México.

“143 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir verdad, justicia y cárcel para los responsables de la desaparición de los estudiantes normalistas; también demandan la extradición del autor de la “verdad histórica” y rechazan el encubrimiento del Ejército. La movilización también se pronuncia por las personas desaparecidas en México. Aforo: 400 personas.

400 personas. Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses con manifestantes y que se sumen otras organizaciones sociales.

Colectiva “Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl”

Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Explanada Cívica de San Antonio Tecómitl, avenida Morelos y avenida 5 de Mayo Poniente, colonia San Antonio Tecómitl, Milpa Alta.

Explanada Cívica de San Antonio Tecómitl, avenida Morelos y avenida 5 de Mayo Poniente, colonia San Antonio Tecómitl, Milpa Alta. Motivo: “Mercadita Feminista”, para abrir espacios a mujeres productoras de la demarcación y protestar contra la violencia económica.

“Mercadita Feminista”, para abrir espacios a mujeres productoras de la demarcación y protestar contra la violencia económica. Aforo: 40 personas.

Siembra Cultura, A.C.

Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Plaza de Lectura José Saramago, Circuito Interior Melchor Ocampo y avenida Paseo de la Reforma, colonia Cuauhtémoc.

Plaza de Lectura José Saramago, Circuito Interior Melchor Ocampo y avenida Paseo de la Reforma, colonia Cuauhtémoc. Motivo: Espacio cannábico para promover información confiable sobre cannabis, reducción de riesgos y bienestar integral de sus usuarios.

Espacio cannábico para promover información confiable sobre cannabis, reducción de riesgos y bienestar integral de sus usuarios. Aforo: 40 personas.

Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C.

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán.

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán. Motivo: Recolección de firmas a favor de la iniciativa ciudadana “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, que busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.

Recolección de firmas a favor de la iniciativa ciudadana “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, que busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna. Aforo: 40 personas.

Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Secretaría de Administración del IPN, Miguel Bernard y avenida Miguel Othón de Mendizábal, colonia La Escalera Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

Secretaría de Administración del IPN, Miguel Bernard y avenida Miguel Othón de Mendizábal, colonia La Escalera Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero. Motivo: Exigen el pago de gratificación por jubilación correspondiente a 2024-2026 para personal de apoyo, asistencia a la educación y docentes del IPN; además, defienden el derecho a la promoción vertical y el proceso de admisión de plazas vacantes.

Exigen el pago de gratificación por jubilación correspondiente a 2024-2026 para personal de apoyo, asistencia a la educación y docentes del IPN; además, defienden el derecho a la promoción vertical y el proceso de admisión de plazas vacantes. Aforo: 150 personas.

150 personas. Observaciones: No se descarta la incorporación de docentes y trabajadores administrativos de distintas escuelas del IPN, así como afectación de vialidades.

Comunidad Estudiantil del Instituto Politécnico Nacional

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del IPN, Manuel de Anda y Barredo y avenida Juan de Dios Bátiz, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del IPN, Manuel de Anda y Barredo y avenida Juan de Dios Bátiz, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. Motivo: Asamblea interpolitécnica para fortalecer la articulación entre escuelas, consolidar espacios de organización colectiva y coordinar propuestas en defensa de la transparencia y dignidad del IPN.

Asamblea interpolitécnica para fortalecer la articulación entre escuelas, consolidar espacios de organización colectiva y coordinar propuestas en defensa de la transparencia y dignidad del IPN. Aforo: 150 personas.

150 personas. Observaciones: No se descarta que realicen brigadeo informativo en las inmediaciones.

Colectiva “Glorieta de las Mujeres que Luchan”

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, avenida Universidad No. 1449, colonia Pueblo Axotla, Álvaro Obregón.

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, avenida Universidad No. 1449, colonia Pueblo Axotla, Álvaro Obregón. Motivo: Acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la CDMX por la desaparición administrativa y donación de los restos de una víctima desaparecida en septiembre de 2021 a la Escuela de Medicina del IPN.

Acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la CDMX por la desaparición administrativa y donación de los restos de una víctima desaparecida en septiembre de 2021 a la Escuela de Medicina del IPN. Aforo: 50 personas.

50 personas. Observaciones: No se descarta la presencia de otras organizaciones sociales, colectivas y familias buscadoras.

Movimiento Plural de Maquineros

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Avenida José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, colonia Centro Histórico, Cuauhtémoc.

Avenida José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, colonia Centro Histórico, Cuauhtémoc. Motivo: Exigen el cese de los operativos de clausura en establecimientos de videojuegos y locales comerciales; también demandan la devolución de máquinas tragamonedas confiscadas y respeto a su derecho al trabajo.

Exigen el cese de los operativos de clausura en establecimientos de videojuegos y locales comerciales; también demandan la devolución de máquinas tragamonedas confiscadas y respeto a su derecho al trabajo. Aforo: 40 personas.

40 personas. Observaciones: No se descarta afectación de vialidades.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y avenida Gran Canal y Circuito Interior.

Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y avenida Gran Canal y Circuito Interior. Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, además de charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, además de charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica. Aforo: 45 personas.

Deconstrucción Violeta A.C.

Hora: 12:30 horas.

12:30 horas. Lugar: Juzgados de Juicio Oral CDMX, Dr. Lavista No. 105-127, colonia Doctores, Cuauhtémoc.

Juzgados de Juicio Oral CDMX, Dr. Lavista No. 105-127, colonia Doctores, Cuauhtémoc. Motivo: Acudirán en apoyo a una víctima de abuso sexual presuntamente cometido por un maestro de regularización; exigirán justicia, detención del responsable y pena máxima conforme a la ley.

Acudirán en apoyo a una víctima de abuso sexual presuntamente cometido por un maestro de regularización; exigirán justicia, detención del responsable y pena máxima conforme a la ley. Aforo: 50 personas.

50 personas. Observaciones: No se descarta que bloqueen vialidades como medida de protesta.

Consejo Estudiantil Autónomo Cubista de la Escuela Nacional Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba”

Hora: 14:15 horas.

14:15 horas. Lugar: Estación “Deportivo 18 de Marzo”, líneas 3 y 6 del Metro, avenida Insurgentes Norte y avenida Ricarte, colonia Tepeyac Insurgentes, Gustavo A. Madero.

Estación “Deportivo 18 de Marzo”, líneas 3 y 6 del Metro, avenida Insurgentes Norte y avenida Ricarte, colonia Tepeyac Insurgentes, Gustavo A. Madero. Motivo: Se concentrarán para acudir a la marcha que partirá del Ángel de la Independencia por la “143 Acción Global por Ayotzinapa y México”.

Se concentrarán para acudir a la marcha que partirá del Ángel de la Independencia por la “143 Acción Global por Ayotzinapa y México”. Aforo: 45 personas.

45 personas. Observaciones: No se descarta que se sumen otros colectivos estudiantiles y la afectación de vialidades.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, Benito Juárez. Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.

Citas agendadas para hoy

Grupo Cedros, A.C. y Comité de Defensa Popular del Valle de México

Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata No. 48, colonia Cuauhtémoc, Cuauhtémoc.

Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata No. 48, colonia Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. Motivo: Solicitan la condonación, individualización y reclasificación en trámites del agua.

Solicitan la condonación, individualización y reclasificación en trámites del agua. Aforo: 20 personas.

Sociedad Cooperativa Unión Ecológica de Movilidad Dragón

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, Cuauhtémoc.

Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, Cuauhtémoc. Motivo: Solicitan la entrega de permisos pendientes para laborar y quedar regularizados.

Solicitan la entrega de permisos pendientes para laborar y quedar regularizados. Aforo: 25 personas.

Asociación Nacional de Artesanos Indígenas

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, Iztacalco.

Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, Iztacalco. Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda, así como espacios de venta y apoyos económicos.

Solicitan ser incorporados a programas de vivienda, así como espacios de venta y apoyos económicos. Aforo: 20 personas.

Rodadas ciclistas para hoy

People for Bikes – Roma

Hora: 06:00 horas.

06:00 horas. Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.

People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte. Destino: Parque Nacional Valle de las Monjas, Valle de las Monjas No. 20, colonia San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa.

Parque Nacional Valle de las Monjas, Valle de las Monjas No. 20, colonia San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa. Aforo: 20 personas.

Masenbiciazcapo

Hora: 18:30 horas.

18:30 horas. Lugar: Parque Tezozómoc, Manuel Salazar s/n, colonia Hacienda del Rosario, Azcapotzalco.

Parque Tezozómoc, Manuel Salazar s/n, colonia Hacienda del Rosario, Azcapotzalco. Destino: Casa de Cultura Azcapotzalco, avenida Azcapotzalco No. 605, colonia Centro, Azcapotzalco.

Casa de Cultura Azcapotzalco, avenida Azcapotzalco No. 605, colonia Centro, Azcapotzalco. Aforo: 25 personas.

Actividades artísticas y culturales

Espinoza Paz

Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Auditorio Nacional.

Auditorio Nacional. Aforo: 9 mil 790 personas.

Rosalía “Luz Tour 2026”

Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Palacio de los Deportes.

Palacio de los Deportes. Aforo: 20 mil personas.

20 mil personas.

Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México”

Hora: 05:00 horas.

05:00 horas. Lugar: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Fecha: Del 1 de junio al 30 de agosto de 2026.

Del 1 de junio al 30 de agosto de 2026. Aforo: 100 personas.

Vacaciones de Verano 2026

Hora: 06:00 horas.

06:00 horas. Lugar: Las 16 alcaldías.

Las 16 alcaldías. Fecha: Del 16 de julio al 30 de agosto de 2026.

Expo Fire & Safety 2026

Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC. Aforo: 2 mil personas.

México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre.

Monumento a la Madre. Fecha: Del 30 de marzo al 31 de agosto de 2026.

Del 30 de marzo al 31 de agosto de 2026. Aforo: 5 mil personas.

Abastur

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Centro Banamex.

Centro Banamex. Fecha: Del 26 al 28 de agosto de 2026.

Del 26 al 28 de agosto de 2026. Aforo: 6 mil 666 personas.

Actividades deportivas y religiosas para hoy

Diablos Rojos del México vs. Pericos de Puebla “Juego 5 de la Serie de Zona”

Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú.

Estadio Alfredo Harp Helú. Aforo: 15 mil personas.

Peregrinación de la Mayordomía del Sr. de Chalma

Hora: 06:45 horas.

06:45 horas. Inicio: Pueblo de San Francisco Culhuacán, Barrio San Juan, Coyoacán.

Pueblo de San Francisco Culhuacán, Barrio San Juan, Coyoacán. Destino: Santuario del Sr. de Chalma, Estado de México.

Santuario del Sr. de Chalma, Estado de México. Aforo: mil personas.

Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico por las marchas y actividades en la CDMX para este 26 de agosto.

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