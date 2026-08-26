CDMX ofrece asesoría jurídica gratis contra despojo; 100 abogados atenderán casos en el Zócalo cada lunes

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Asesoría jurídica gratuita. Foto: Gobierno de la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa “Defensoría Social ’Ponciano Arriaga’” el cual ofrece asesoría jurídica gratuita a las personas que han sido víctimas del delito de despojos, además de otros asuntos legales

Ofrece CDMX asesoría gratuita de abogados en casos de despojos

Desde el pasado 24 de agosto iniciaron las operaciones de la “Defensoría Social ’Ponciano Arriaga’”. Cada lunes, a partir de las 16:00 horas, se reunirán 100 abogados en la plancha del Zócalo para ofrecer asesoría legal sin ningún costo para las víctimas de despojo, despidos, abandono familiar, herencias, regularización territorial y más.

Este programa forma parte de la Estrategia Integral contra el delito de Despojo, que tiene como objetivo defender el patrimonio de las familias ante este ilícito que ha ido en aumento en la CDMX.

“En la Ciudad de México vamos de frente y con todo contra el despojo, a investigarlo y a perseguirlo con toda la fuerza de la ley, esto desde las instituciones de la ciudad; y a sancionar con todo el rigor del Código Penal. Y vamos a defender a las víctimas para restituir inmediatamente lo que legalmente les haya sido arrebatado”, expresó Clara Brugada durante la inauguración del programa.

Expandirán asesorías jurídicas gratuitas en el Zócalo

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, también anunció que el programa Defensoría Social se encuentra en su etapa preliminar, ya que el objetivo es expandirlo para ofrecer otro tipo de asistencia como defensorías inquilinas; de las mujeres y de los adultos mayores.

“Queremos enviar un mensaje muy claro a cualquier persona que tema perder su casa, su terreno, su departamento o el patrimonio construido durante años: no está sola, tiene derechos, tiene defensa, tiene un gobierno dispuesto a hacerlos valer”, mencionó Brugada.

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