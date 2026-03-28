Llegar en bici al México vs Portugal sí será posible: conoce los biciestacionamientos

| 08:08 | José Pablo Espíndola | Uno TV
México vs Portugal: SSC habilita biciestacionamientos y aplica cierres viales; acceso será solo peatonal con boleto
Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que este sábado 28 de marzo, durante el partido México vs Portugal, los asistentes podrán llegar en bicicleta al Estadio Ciudad de México, donde habrá espacios habilitados para estacionarlas de forma segura.

Para el encuentro, la SSC habilitó biciestacionamientos en puntos específicos del inmueble:

  • Puerta 1
  • Taquilla 2
  • Taquilla 3

El ingreso será únicamente por la esquina de Tlalpan y Circuito Azteca, mientras que la salida será por Circuito Azteca y Tlalpan.

Las autoridades indicaron que, tras la revisión de boletos, los usuarios deberán bajarse de la bicicleta y continuar caminando hacia el área designada.

Recomendaciones de la SSC para asistir en bicicleta

La dependencia emitió una serie de recomendaciones para quienes opten por este medio de transporte:

  • Usa candado para asegurar tu bici
  • Estaciona en los espacios señalados
  • Deja el casco junto a la bicicleta (no se permite ingresarlo)
  • Sigue indicaciones del personal de seguridad
  • Evita dejar objetos de valor

También se pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales.

Cierres viales y acceso al estadio

De acuerdo con autoridades, no habrá estacionamiento para el público en las inmediaciones del estadio. El acceso vehicular estará restringido a residentes y vehículos autorizados como parte del operativo “última milla”.

  • Cierres viales desde las 6:00 horas
  • Cierre total del perímetro a partir de las 13:00 horas
  • Acceso peatonal solo con boleto

Estas medidas buscan facilitar la movilidad y reforzar la seguridad durante el evento. El operativo continuará durante toda la jornada para garantizar el acceso ordenado de los asistentes.

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