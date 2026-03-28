¿Asistirás al México vs Portugal? Metro amplía su horario en estas líneas

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Metro amplía horario de servicio por el México vs Portugal. Foto: Cuartoscuro

A través de sus canales oficiales, el Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció que ampliará su horario de servicio en tres líneas para este sábado 28 de marzo, en apoyo a los asistentes al partido en el Estadio Azteca.

Este sábado, la Selección Nacional de México recibirá la visita de su similar de Portugal en un encuentro amistoso rumbo al Mundial 2026. No obstante, este partido también significa la reapertura del Estadio Azteca, por lo que se estima un lleno total.

Ante ello, el Metro CDMX anunció que ampliará su horario en las líneas 1, 2 y 9, las cuales cerrarán a la 1 de la mañana. Sin embargo, los últimos trenes saldrán de las terminales a las 00:30 horas.

San Antonio Abad se mantendrá cerrada

A su vez, se informó que San Antonio Abad, estación de la línea 2, se mantendrá cerrada por trabajos de remodelación, por lo que no habrá ascenso, ni descenso de pasajeros.

Asimismo, el horario de inicio para este sábado 28 de marzo será a las 06:00 horas, mientras que el domingo el servicio comenzará en su horario habitual, a partir de las 07:00 horas.

De esta manera, si asistes al partido entre México y Portugal, recuerda que no habrá acceso en automóvil, por lo que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), así como el Tren Ligero y el Trolebús, tendrán alternativas de movilidad para llegar al Estadio Azteca.

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