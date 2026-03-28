Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, se manifiesta afuera del Estadio Azteca

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La madre de Carlos Emilio alza la voz en el Estadio Azteca | Foto: Ricardo Rivera

Brenda Valenzuela, rostro del problema de las desapariciones en México, se manifestó en la reapertura del Estadio Banorte para exigir justicia por su hijo Carlos Emilio, desaparecido en Mazatlán, denunciando la invisibilidad de las víctimas en el país.

Cabe destacar que el Estadio Banorte, antes conocido como Coloso de Santa Úrsula, reabrió sus puertas entre luces y ovaciones multitudinarias; sin embargo, el festejo deportivo contrastó con el dolor de las familias que buscan a sus seres queridos.

A las afueras del recinto, Brenda Valenzuela alzó la voz para recordar que, mientras miles celebran, ella cumple seis meses sin noticias de su hijo. Carlos Emilio desapareció en Mazatlán, Sinaloa, el pasado 5 de octubre de 2025.

Un grito de justicia en medio de la multitud

La madre buscadora, originaria de Durango, explicó que su presencia en el evento responde a la enorme visibilidad mediática del estadio. Para Brenda, el fútbol no puede ocultar la grave crisis de desaparecidos que asfixia al país.

“Decido alzar la voz desde la indignación al ver que las autoridades, lejos de atender esta tragedia, quieren desaparecer nuevamente a nuestros desaparecidos”. Brenda Valenzuela

La manifestante señaló que la organización volcada en eventos masivos debería aplicarse también en la búsqueda de personas. El contraste entre el espectáculo deportivo y la desesperación de las madres resulta, para ella, una realidad lacerante.

La deuda pendiente de las autoridades mexicanas

Brenda Valenzuela subrayó que el caso de su hijo no es un evento aislado en el territorio nacional. Ella representa a miles de familias que exigen una respuesta eficaz ante la ineficacia institucional y el olvido oficial.

“Como yo, hay miles de madres viviendo lo mismo; es inaceptable que se puedan organizar celebraciones sin saber quién falta en las mesas”, sentenció la entrevistada.

La madre de Carlos Emilio lamentó que la sociedad civil y el gobierno prioricen el entretenimiento sobre la seguridad pública. Su exigencia es clara: que la atención brindada a un estadio se refleje en las investigaciones.

El dolor de una madre frente a la indiferencia

Para los asistentes al Estadio Banorte, la jornada fue de alegría, pero para Brenda fue una plataforma de lucha. La madre busca que el nombre de su hijo resuene en cada rincón del recinto deportivo capitalino.

“Estoy aquí alzando la voz no solo por él, sino por miles de desaparecidos tanto en el estado de Sinaloa como en todo el país”, concluyó.

La protesta concluyó con un llamado a la conciencia social para no normalizar la violencia ni el olvido. Mientras el balón rueda, las familias de las víctimas mantienen la esperanza de encontrar pronto una respuesta definitiva.

¿Qué le pasó a Carlos Emilio?

Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años, desapareció el pasado 5 de octubre, mientras se encontraba en el centro nocturno Terraza Valentino en Mazatlán, Sinaloa, del cual un funcionario estatal, Ricardo Velarde, secretario de Economía del estado al momento de la desaparición, es propietario.

El sábado 25 de octubre, Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, encabezó una marcha pacífica para exigir la aparición de su hijo.

En ese momento, la madre del desaparecido aseguró que no ha sido notificada de ningún avance por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa.

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