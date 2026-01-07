¿Quién es Adriana Marín, la morenista que afirmó que el narco crea empleos?

GENERANDO AUDIO...

Adriana Marín es vocera de Morena en Congreso de CDMx. Foto: Getty

Las declaraciones de Adriana Marín, funcionaria vinculada al Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, colocaron nuevamente bajo escrutinio el discurso del partido oficialista en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

El señalamiento generó debate público no sólo por el contenido de sus palabras, sino por el perfil institucional desde el que fueron emitidas, al tratarse de una responsable de comunicación legislativa del partido en el poder.

¿Quién es Adriana Marín?

Adriana Marín se desempeña como encargada de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la CDMX, área responsable de la estrategia de difusión, posicionamiento político y relación con medios del bloque legislativo.

Desde ese rol, su participación en espacios públicos de análisis y debate ha sido constante, especialmente en temas relacionados con política, seguridad y agenda social, de acuerdo con su propia actividad en redes sociales.

Así se define Adriana Marín

En sus perfiles públicos, Marín se define como politóloga, creadora de contenido, antipatriarcal y politóloga de izquierda, además de formar parte del colectivo Generación Esperanza.

En sus publicaciones destaca su participación en mesas de debate, entrevistas y programas de análisis político, además de su trabajo dentro del Grupo Parlamentario de Morena.

Las declaraciones que detonaron la polémica

El material que la colocó en el centro del debate corresponde al programa “Razonados”, del Diario La Razón, en el que Marín participó junto con otros panelistas.

Durante la conversación, afirmó que el narcotráfico es uno de los principales empleadores a nivel nacional, y mencionó cifras sobre el reclutamiento de personas por parte del crimen organizado, al señalar que este fenómeno representa un reto estructural para su erradicación.

Ante cuestionamientos de otros participantes, aclaró que su postura no buscaba justificar al crimen organizado, sino describir la complejidad social que, a su juicio, dificulta atender el problema.

Sin respuesta oficial de Morena

En el mismo espacio, Marín insistió en que su intención era exponer un contexto social en el que muchas personas son atraídas por promesas de dinero y estatus ante la falta de oportunidades laborales formales.

Hasta el momento, Morena no ha emitido una postura oficial sobre el contenido del video ni sobre la identidad o el cargo de la militante, más allá de la información difundida en sus propias redes sociales.

Cabe señalar que, aunque el video se viralizó recientemente, corresponde a una transmisión realizada en noviembre de 2025.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.