Marcha del Refugio Franciscano. Foto: OVIAL CDMX.

Al mediodía de este domingo 11 de enero de 2026, cientos de personas se reunieron frente al Monumento del Ángel de la Independencia, en la avenida Paseo de la Reforma de la CDMX, para organizar una marcha y mostrar su apoyo al Refugio Franciscano de animales.

Organizan marcha en Reforma a favor del Refugio Franciscano

A través de un comunicado compartido en redes sociales, el Refugio Franciscano informó que este domingo organizarían a las 12:00 horas una marcha desde el Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma de la CDMX, para exigir la devolución de los animales y la restitución del lugar.

Por esta razón, cientos de manifestantes, colaboradores del refugio, defensores de animales y otros participantes, marcharon con dirección al Zócalo , en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como también lo fueron informando las autoridades capitalinas.

Exigencias del Refugio Franciscano. Foto: OVIAL CDMX.

Todo esto después de que el pasado miércoles 7 de enero de 2026, el gobierno de la CDMX desalojara del Refugio Franciscano a más de 900 animales, el cual se encuentra ubicado sobre la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.

A pesar de que el contingente avanzó sobre Reforma, una de las vialidades más importantes de la ciudad, no se registraron afectaciones a la circulación de automóviles porque justo este domingo se tenía contemplado el paseo dominical “Muévete en Bici” hasta las 14:00 horas, aunque ciclistas y corredores sí tuvieron que cambiar su ruta por esta manifestación.

Refugio Franciscano marcha sobre Reforma. Foto: OVIAL CDMX.

¿Cuáles son las exigencias del Refugio Franciscano?

En el comunicado que se compartió en redes sociales, se puede leer que las demandas del Refugio Franciscano en esta marcha para la presidenta Claudia Sheinbaum, como para la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, fueron las siguientes:

La restitución inmediata del albergue al Refugio Franciscano.

La devolución urgente de los animales al refugio, garantizando que cualquier traslado se realice conforme a protocolos adecuados y con pleno cuidado de su bienestar.

Que las autoridades involucradas realicen todas las acciones necesarias para evitar la desaparición de los animales, garantizar su identificación plena e informar con precisión el lugar donde se encuentran resguardados y las condiciones en las que permanecen.

El cese inmediato del acoso, persecución, intimidación y criminalización en contra de las personas directivas del Refugio Franciscano, así como el retiro de las denuncias penales promovidas en su contra por autoridades de la CDMX.

Comunicado del Refugio Franciscano.

Hasta el momento, ni las autoridades capitalinas, ni las federales, han respondido a las demandas del Refugio Franciscano.

