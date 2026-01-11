GENERANDO AUDIO...

Autoridades de CDMX se preparan para el regreso a clases. Cuartoscuro

Con motivo del regreso a clases 2026 en CDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro pusieron en marcha un operativo especial de seguridad y movilidad a partir de este lunes 12 de enero de 2026, con el objetivo de salvaguardar a estudiantes, personal docente y padres de familia en las 16 alcaldías de la capital.

La SSC de la Ciudad de México informó que, como parte del Operativo Regreso a Clases 2025-2026, desplegará 14 mil 422 policías desde las primeras horas del día, para acompañar el retorno a las aulas de estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas.

Las acciones preventivas iniciaron desde las 06:00 horas, con presencia policial en accesos escolares, calles aledañas y avenidas principales, así como en zonas de alta afluencia vehicular derivada del incremento del tránsito por el inicio del ciclo escolar.

Despliegue de seguridad en escuelas y vialidades

De acuerdo con la SSC, en el operativo participan elementos de distintas corporaciones y áreas operativas, entre ellas:

Policías sectoriales

Policía Bancaria e Industrial

Policía Auxiliar

Subsecretaría de Control de Tránsito

Dirección de Seguridad Escolar

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

El despliegue contará con el apoyo de mil 24 vehículos oficiales, 55 motocicletas, seis grúas, 15 ambulancias, 12 motoambulancias del ERUM y tres aeronaves de los Cóndores, que realizarán sobrevuelos de prevención y vigilancia en apoyo a los elementos en tierra.

Además, operadores de los Centros de Comando y Control (C2) y del C5 de la Ciudad de México apoyarán las labores mediante el monitoreo constante de cruces viales, con el objetivo de agilizar la circulación y atender posibles congestionamientos.

Control de tránsito y transporte público

La Subsecretaría de Control de Tránsito indicó que se garantizará la movilidad vehicular y peatonal en zonas escolares, así como la orientación a automovilistas para evitar infracciones por estacionarse en lugares prohibidos, especialmente en áreas donde se pueda afectar la capacidad vial.

Como parte del dispositivo, se realizarán patrullajes preventivos en:

Rutas de transporte público hacia planteles educativos

Centros de Transferencia Modal (CETRAM)

Estaciones del Metro, Metrobús, Tren Ligero, Sistema de Transportes Eléctricos y Red de Transporte de Pasajeros

Metro refuerza vigilancia por regreso a clases 2026

En paralelo, el Metro de la CDMX informó que reforzó la presencia de personal operativo, de seguridad y de atención a personas usuarias, especialmente durante los horarios de mayor afluencia por el regreso a clases 2026.

El director general del STC, Adrián Rubalcava, señaló que el Metro es una opción clave de movilidad para estudiantes de la Ciudad de México y la zona metropolitana, por lo que se implementaron medidas para agilizar el servicio en las 12 líneas.

Entre las recomendaciones a los usuarios se reiteró:

Permitir el cierre adecuado de puertas

Facilitar el descenso antes de ingresar a los trenes

Usar las palancas de emergencia solo cuando sea necesario

Respetar señalización y espacios preferentes

Las autoridades recordaron que, para información vial, alternativas de circulación o solicitudes de auxilio, la ciudadanía puede consultar las redes sociales oficiales de la SSC, del Centro de Orientación Vial (OVIAL) y de la Unidad de Contacto del Secretario.