Colectivos de búsqueda y protestas estudiantiles activan movilizaciones este 8 de enero
GENERANDO AUDIO...
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que este jueves 8 de enero de 2026 se tienen programadas concentraciones, citas agendadas, rodadas ciclistas y eventos de esparcimiento en distintas alcaldías de la capital. Entre las acciones más relevantes destacan actividades de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, protestas estudiantiles y posibles bloqueos viales en zonas específicas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y planear traslados.
Cuauhtémoc
Colectivo “Lirios buscadores de Izcalli”
- Hora: 07:30
- Lugar: Estación Buenavista, Línea B del Metro
- Motivo: traslado para continuar con la brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en el Valle de Cuautitlán-Teoloyucan
- Aforo: 50
Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: durante el día
- Motivo: asamblea informativa para exigir el pago del finiquito, correspondiente al 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100
- Aforo: 150
Colectivo Lleca “Escuchando la calle”
- Hora: 10:00
- Lugar: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX
- Motivo: solicitud de incorporación al programa del CEAVI
- Aforo: 20
Actividades y eventos
- Rodada “Libres y locos cycling club”
- Hora: 20:00
- Lugar: Dr. Mora, Centro Histórico
- Aforo: 25
- Rodada en patines “Amazonas rollers”
- Hora: 20:00
- Lugar: Frontón México
- Aforo: 1,200
- Evento cultural “Nopalera de mi corazón”
- Lugar: Zócalo capitalino
- Fechas: del 8 de enero al 1 de febrero de 2026
- Aforo: 3,000
Tláhuac
Familiares de joven desaparecida
- Hora: 08:30
- Lugares:
- Estación Tláhuac, Línea 12 del Metro
- Carretera a Santa Catarina y Montes de las Cordilleras
- Motivo: exigir avances en la investigación por la desaparición de una joven de 19 años, ocurrida el 2 de enero
- Observaciones: no se descartan bloqueos viales
- Aforo: 80
Gustavo A. Madero
Consejo estudiantil autónomo cubista
- Hora: 12:50
- Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba”
- Motivo: evento “¡Antes de Venezuela fue Palestina!”, contra el intervencionismo estadounidense
- Aforo: 40
Bloque de delegaciones democráticas del IPN
- Hora: 11:00
- Lugar: Secretaría de Administración del IPN
- Motivo: exigir el pago de la segunda parte del aguinaldo 2025 y la renuncia de funcionarios
- Observaciones: posible bloqueo vial
- Aforo: 100
Coyoacán
Integrantes de Morena
- Hora: 18:00
- Lugar: colonia Pedregal de Santo Domingo
- Motivo: asamblea organizativa contra la intervención de Estados Unidos en América Latina
- Aforo: 50
Fiesta patronal de los Santos Reyes
- Lugar: Pueblo de los Reyes Coyoacán
- Fechas: del 20 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026
- Aforo: 50,000
Álvaro Obregón
Rodada ciclista
- Hora: 20:30
- Lugar: Parque de la Bombilla
- Destino: por definir
- Aforo: 25
Benito Juárez
Rodada ciclista “Sin líder”
- Hora: 21:00
- Lugar: Foro Hermanos Soler
- Destino: Museo Yancuic, Iztapalapa
- Aforo: 30
Iztacalco
Rodada ciclista “Colibrí es CDMX”
- Hora: 21:00
- Lugar: Parque de las Rosas
- Destino: Basílica de Guadalupe
- Aforo: 20
Entrenamiento Fórmula E México City 2026
- Hora: 09:00
- Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez
- Aforo: 500
Miguel Hidalgo
Rodada ciclista
- Hora: 21:00
- Lugar: Árbol de la Noche Triste
- Destino: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
- Aforo: 20
Eventos artísticos
- Óscar D’León
- Hora: 20:00
- Lugar: Auditorio Nacional
- Aforo: 9,790
- Duelo de acordeones
- Hora: 20:30
- Lugar: Auditorio Nacional
- Aforo: 9,790
Tlalpan
Fiesta patronal en honor a Santa María Magdalena 2026
- Lugar: Iglesia Magdalena Petlacalco
- Fechas: 8, 10 y 11 de enero
- Aforo: 3,000
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.