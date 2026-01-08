Colectivos de búsqueda y protestas estudiantiles activan movilizaciones este 8 de enero

| 07:10 | Benell Cortés | Uno TV
Marchas Hoy Cdmx Concentraciones
Foto: Getty Images.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que este jueves 8 de enero de 2026 se tienen programadas concentraciones, citas agendadas, rodadas ciclistas y eventos de esparcimiento en distintas alcaldías de la capital. Entre las acciones más relevantes destacan actividades de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, protestas estudiantiles y posibles bloqueos viales en zonas específicas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y planear traslados.

Cuauhtémoc

Colectivo “Lirios buscadores de Izcalli”

  • Hora: 07:30
  • Lugar: Estación Buenavista, Línea B del Metro
  • Motivo: traslado para continuar con la brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en el Valle de Cuautitlán-Teoloyucan
  • Aforo: 50

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

  • Hora: durante el día
  • Motivo: asamblea informativa para exigir el pago del finiquito, correspondiente al 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100
  • Aforo: 150

Colectivo Lleca “Escuchando la calle”

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX
  • Motivo: solicitud de incorporación al programa del CEAVI
  • Aforo: 20

Actividades y eventos

  • Rodada “Libres y locos cycling club”
    • Hora: 20:00
    • Lugar: Dr. Mora, Centro Histórico
    • Aforo: 25
  • Rodada en patines “Amazonas rollers”
    • Hora: 20:00
    • Lugar: Frontón México
    • Aforo: 1,200
  • Evento cultural “Nopalera de mi corazón”
    • Lugar: Zócalo capitalino
    • Fechas: del 8 de enero al 1 de febrero de 2026
    • Aforo: 3,000

Tláhuac

Familiares de joven desaparecida

  • Hora: 08:30
  • Lugares:
    • Estación Tláhuac, Línea 12 del Metro
    • Carretera a Santa Catarina y Montes de las Cordilleras
  • Motivo: exigir avances en la investigación por la desaparición de una joven de 19 años, ocurrida el 2 de enero
  • Observaciones: no se descartan bloqueos viales
  • Aforo: 80

Gustavo A. Madero

Consejo estudiantil autónomo cubista

  • Hora: 12:50
  • Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba”
  • Motivo: evento “¡Antes de Venezuela fue Palestina!”, contra el intervencionismo estadounidense
  • Aforo: 40

Bloque de delegaciones democráticas del IPN

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Secretaría de Administración del IPN
  • Motivo: exigir el pago de la segunda parte del aguinaldo 2025 y la renuncia de funcionarios
  • Observaciones: posible bloqueo vial
  • Aforo: 100

Coyoacán

Integrantes de Morena

  • Hora: 18:00
  • Lugar: colonia Pedregal de Santo Domingo
  • Motivo: asamblea organizativa contra la intervención de Estados Unidos en América Latina
  • Aforo: 50

Fiesta patronal de los Santos Reyes

  • Lugar: Pueblo de los Reyes Coyoacán
  • Fechas: del 20 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026
  • Aforo: 50,000

Álvaro Obregón

Rodada ciclista

  • Hora: 20:30
  • Lugar: Parque de la Bombilla
  • Destino: por definir
  • Aforo: 25

Benito Juárez

Rodada ciclista “Sin líder”

  • Hora: 21:00
  • Lugar: Foro Hermanos Soler
  • Destino: Museo Yancuic, Iztapalapa
  • Aforo: 30

Iztacalco

Rodada ciclista “Colibrí es CDMX”

  • Hora: 21:00
  • Lugar: Parque de las Rosas
  • Destino: Basílica de Guadalupe
  • Aforo: 20

Entrenamiento Fórmula E México City 2026

  • Hora: 09:00
  • Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez
  • Aforo: 500

Miguel Hidalgo

Rodada ciclista

  • Hora: 21:00
  • Lugar: Árbol de la Noche Triste
  • Destino: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
  • Aforo: 20

Eventos artísticos

  • Óscar D’León
    • Hora: 20:00
    • Lugar: Auditorio Nacional
    • Aforo: 9,790
  • Duelo de acordeones
    • Hora: 20:30
    • Lugar: Auditorio Nacional
    • Aforo: 9,790

Tlalpan

Fiesta patronal en honor a Santa María Magdalena 2026

  • Lugar: Iglesia Magdalena Petlacalco
  • Fechas: 8, 10 y 11 de enero
  • Aforo: 3,000

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Retrasos, cancelaciones, desabasto y hasta franeleros: quejas constantes entre derechohabientes del IMSS

Ciudad de México

Retrasos, cancelaciones, desabasto y hasta franeleros: quejas constantes entre derechohabientes del IMSS

Autos con engomado verde y placas 1-2 no circulan este jueves

Ciudad de México

Autos con engomado verde y placas 1-2 no circulan este jueves

Frío extremo activa alerta Naranja en Tlalpan y Amarilla en 3 alcaldías de la CDMX

Ciudad de México

Frío extremo activa alerta Naranja en Tlalpan y Amarilla en 3 alcaldías de la CDMX

¿Sales hoy? Alertan por mala calidad del aire en CDMX y Edomex

Ciudad de México

¿Sales hoy? Alertan por mala calidad del aire en CDMX y Edomex

Etiquetas: ,