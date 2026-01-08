GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que este jueves 8 de enero de 2026 se tienen programadas concentraciones, citas agendadas, rodadas ciclistas y eventos de esparcimiento en distintas alcaldías de la capital. Entre las acciones más relevantes destacan actividades de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, protestas estudiantiles y posibles bloqueos viales en zonas específicas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y planear traslados.

Cuauhtémoc

Colectivo “Lirios buscadores de Izcalli”

Hora: 07:30

Lugar: Estación Buenavista, Línea B del Metro

Motivo: traslado para continuar con la brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en el Valle de Cuautitlán-Teoloyucan

en el Valle de Cuautitlán-Teoloyucan Aforo: 50

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: durante el día

Motivo: asamblea informativa para exigir el pago del finiquito , correspondiente al 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100

, correspondiente al 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Aforo: 150

Colectivo Lleca “Escuchando la calle”

Hora: 10:00

Lugar: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX

Motivo: solicitud de incorporación al programa del CEAVI

Aforo: 20

Actividades y eventos

Rodada “Libres y locos cycling club” Hora: 20:00 Lugar: Dr. Mora, Centro Histórico Aforo: 25

Rodada en patines “Amazonas rollers” Hora: 20:00 Lugar: Frontón México Aforo: 1,200

Evento cultural “Nopalera de mi corazón” Lugar: Zócalo capitalino Fechas: del 8 de enero al 1 de febrero de 2026 Aforo: 3,000



Tláhuac

Familiares de joven desaparecida

Hora: 08:30

Lugares: Estación Tláhuac, Línea 12 del Metro Carretera a Santa Catarina y Montes de las Cordilleras

Motivo: exigir avances en la investigación por la desaparición de una joven de 19 años , ocurrida el 2 de enero

, ocurrida el 2 de enero Observaciones: no se descartan bloqueos viales

Aforo: 80

Gustavo A. Madero

Consejo estudiantil autónomo cubista

Hora: 12:50

Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba”

Motivo: evento “¡Antes de Venezuela fue Palestina!”, contra el intervencionismo estadounidense

Aforo: 40

Bloque de delegaciones democráticas del IPN

Hora: 11:00

Lugar: Secretaría de Administración del IPN

Motivo: exigir el pago de la segunda parte del aguinaldo 2025 y la renuncia de funcionarios

y la renuncia de funcionarios Observaciones: posible bloqueo vial

Aforo: 100

Coyoacán

Integrantes de Morena

Hora: 18:00

Lugar: colonia Pedregal de Santo Domingo

Motivo: asamblea organizativa contra la intervención de Estados Unidos en América Latina

Aforo: 50

Fiesta patronal de los Santos Reyes

Lugar: Pueblo de los Reyes Coyoacán

Fechas: del 20 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

Aforo: 50,000

Álvaro Obregón

Rodada ciclista

Hora: 20:30

Lugar: Parque de la Bombilla

Destino: por definir

Aforo: 25

Benito Juárez

Rodada ciclista “Sin líder”

Hora: 21:00

Lugar: Foro Hermanos Soler

Destino: Museo Yancuic, Iztapalapa

Aforo: 30

Iztacalco

Rodada ciclista “Colibrí es CDMX”

Hora: 21:00

Lugar: Parque de las Rosas

Destino: Basílica de Guadalupe

Aforo: 20

Entrenamiento Fórmula E México City 2026

Hora: 09:00

Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez

Aforo: 500

Miguel Hidalgo

Rodada ciclista

Hora: 21:00

Lugar: Árbol de la Noche Triste

Destino: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Aforo: 20

Eventos artísticos

Óscar D’León Hora: 20:00 Lugar: Auditorio Nacional Aforo: 9,790

Duelo de acordeones Hora: 20:30 Lugar: Auditorio Nacional Aforo: 9,790



Tlalpan

Fiesta patronal en honor a Santa María Magdalena 2026

Lugar: Iglesia Magdalena Petlacalco

Fechas: 8, 10 y 11 de enero

Aforo: 3,000

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.