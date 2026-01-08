Retrasos, cancelaciones, desabasto y hasta franeleros: quejas constantes entre derechohabientes del IMSS

GENERANDO AUDIO...

Son historias que se repiten en hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): citas retrasadas o canceladas, consultas reprogramadas, y escasez de medicamentos.

En el Hospital de Zona Número 48, en San Pedro Xalpa, Azcapotzalco, no tienen insulina desde noviembre, indispensable para la mamá de la señora Jannet González.

“Algunos sí, lo que llevo pidiendo casi un mes es la insulina, y hasta ahorita no la hay; ahorita acabo de pasar a farmacia, mi receta trae cita del 26 de noviembre y me dicen que todavía no la hay, que venga mañana después de las dos de la tarde, a ver si ya la tienen”

Jannet González / paciente IMSS, Hospital de Zona No. 48

Misma situación en la Clínica 13, en Azcapotzalco; ahí, a la señora Denise no le han administrado unas gotas para su familiar con hipertensión.

“Nosotros ocupamos un medicamento que es controlado, entonces son muchas trabas, siempre que venimos está en desabasto; nos comentan que ya va a llegar el medicamento, pero te dan una fecha, y cuando vienes, en el horario en el que ellos te indican, ya no hay”

Denise Peña / paciente IMSS, Clínica 13, Azcapotzalco

En el hospital de La Raza, ponen pretextos para no atender a los pacientes.

“Nos dijeron que por fallas del sismo que hubo, aplazaron nuestra cita, no podíamos quedarnos en el seguro hoy, simplemente dijeron que no por las fallas que tuvieron en el temblor que pasó”

Isidoro Hernández / paciente IMSS

“Por cuestión de fin de año, no había doctores, no había espacio, y supuestamente el 21 de diciembre iba a entrar a cirugía la bebé […] ahorita venimos nuevamente a sacar la cita para ver cuándo se puede entrar a cirugía”

José Prisciliano / familiar de paciente IMSS

Y después de que los derechohabientes lidian con estos problemas, también sus familiares o incluso ellos enfrentan otra problemática. Los “franeleros”.

“- ¿A cuánto tiene el lugar?

– Aquí lo deja en 50 pesos

– ¿Tiempo libre?

– Ahorita ya es tiempo libre”

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.