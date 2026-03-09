Más de 120 mil mujeres participaron en las marchas por el 8M en la Ciudad de México, concluyendo con saldo blanco

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Más de 120 mil mujeres marcharon este domingo en las movilizaciones por el 8M en la Ciudad de México, informó la jefe de Gobierno, Clara Brugada, destacando que los eventos concluyeron con saldo blanco.

Asimismo, acotó que un grupo de manifestantes, en su mayoría hombres, vandalizó uno de los edificios del Gobierno capitalino, resaltando que éstos fueron retirados del lugar por las mismas participantes.

¿Cómo fue la marcha por el 8M en la CDMX?

Tras concluir la marcha por el Día Internacional de la Mujer, u 8M, en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en esta ocasión participaron más de 120 mil personas en los diversos contingentes que llegaron al Zócalo capitalino, partiendo de varios puntos de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Hoy, más de 120 mil mujeres tomaron las calles de nuestra ciudad de manera pacífica, en una jornada que concluyó con saldo blanco. Reconozco y agradezco la labor de las mujeres policías que acompañaron esta movilización y salvaguardaron la integridad de todas las asistentes. Porque cuando las mujeres alzan la voz, la sociedad avanza y cuando sus derechos se garantizan, la justicia se fortalece”

Clara Brugada / jefa de Gobierno CDMX

A la par, aseguró que “esta ciudad ha demostrado, una vez más, que es una capital de derechos y libertades, donde se respeta y garantiza plenamente cualquier expresión y manifestación”, a la vez que acotó que las movilizaciones se llevaron de forma pacífica, y bajo el significado del 8M.

Sin embargo, recordó también que se registraron algunos enfrentamientos entre policías y manifestantes en el primer cuadro, cuando éstos, en su mayoría hombres, intentaron entrar a uno de los edificios del Gobierno de la Ciudad de México, rompiendo los vidrios de las puertas con ayuda de las vallas metálicas que resguardaban el inmueble.

Aunque recalcó que este grupo fue retirado del lugar por otras manifestantes que habían participado en la marcha, toda vez que, horas antes, el secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) habían retirado martillos, aerosoles y diversos objetos durante la marcha, a fin de evitar incidentes violentos.

En tanto que, ni Brugada, ni el Gobierno capitalino se pronunciaron respecto al apagado de las luces conmemorativas por el 8M en el Zócalo, ni sobre la proyección que se realizaría en la Plaza de la Constitución.

