Entre música y pintas, así mujeres marcharon hacia el Zócalo en CDMX

Música y pintas en la Marcha 8M hacia el Zócalo CDMX. Foto: Melina Ochoa.

Como cada año, este domingo 8 de marzo se llevó a cabo la Marcha 8M en la Ciudad de México (CDMX), con la que muchas mujeres caminaron rumbo a la plancha del Zócalo capitalino, cargando pancartas y exigiendo justicia para quienes han sido víctimas de abuso o feminicidios en todo el país, pero también con música y pintas.

Mujeres avanzan con música al Zócalo de la CDMX

Muchas historias ocurren en la Marcha 8M este 2026, como la de la violinista Margarita Solache, quien en la avenida Juárez comenzó a tocar “Canción sin miedo”, mientras decenas de mujeres avanzaban rumbo a la plancha del Zócalo de la CDMX.

¿Por qué? Ella dice que a través de su música pretende transmitir que la vida es importante, que hay que dar vida y amor, y que la música amasa fieras, por lo que es importante dar amor a través de la música.

A su alrededor, mujeres pasan con banderas y carteles, observando con admiración a Margarita mientras ella no deja de tocar su violín.

Pintas de la Marcha 8M rumbo al Zócalo CDMX. Foto: Melina Ochoa.

Pintas para exigir justicia en la Marcha 8M 2026

También rumbo al Zócalo de la CDMX, mujeres se manifestaron haciendo pintas durante la Marcha 8M, exigiendo justicia para las víctimas de abuso, violación y feminicidio.

“¡Violador muerto, no vuelve a violar!”, “¡Justicia por las doctoras en Tamaulipas!” y “No es no”, son dos leyendas que se leen en algunas fachadas de comercios ubicados en la avenida Juárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Pintas del 8M en la avenida Juárez. Foto: Melina Ochoa.

La marcha del 8M y las demandas por igualdad

Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer reúne a miles de mujeres en movilizaciones y actividades en diferentes ciudades del país, donde se plantean demandas relacionadas con igualdad, justicia y el fin de la violencia de género.

En la Ciudad de México, la marcha del 8M volvió a congregar a numerosos contingentes que avanzaron hacia el Zócalo capitalino, donde participantes compartieron testimonios, reflexiones y exigencias en torno a los derechos de las mujeres.

