“La educación igualitaria empieza en casa”: testimonios desde la marcha del 8M en la CDMX

Marcha de mujeres en la CDMX por el 8M. Foto: UnoTV

Este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, diversas colectivas feministas realizaron movilizaciones en distintos puntos del país, mientras que en la Ciudad de México cientos de mujeres se concentraron para participar en la marcha del 8M, donde expresaron demandas relacionadas con igualdad, justicia y la erradicación de la violencia de género.

En la capital del país, los contingentes comenzaron a llegar al Zócalo de la CDMX alrededor de las 3 de la tarde, en una de las manifestaciones más numerosas del año, la cual se desarrolló sin incidentes mayores, hasta el momento, de acuerdo con los reportes.

Testimonios desde la marcha del 8M en la CDMX

Entre las asistentes se encontraba Juana Moreno, quien acudió acompañada de su hija para participar en la movilización y compartir su reflexión sobre la importancia de la educación igualitaria desde el hogar.

Durante la marcha, señaló que el respeto hacia las mujeres debe enseñarse desde casa, pero también consideró necesario que las mujeres aprendan a respetar y valorar a su propio género.

“Hay mujeres que priorizan al hombre, lo ponen antes que nada, y a los hijos se les acostumbra que la mujer tiene que respetarlo y atenderlo”, explicó.

“Desde las madres empieza el problema de desigualdad”

Desde su perspectiva, la forma en que se educa en el hogar puede influir en la forma en que se reproducen patrones de desigualdad y violencia contra las mujeres.

“Sí creo que desde nosotros, como madres, empieza el problema de desigualdad y de violencia contra la mujer”, afirmó.

Juana Moreno también destacó que muchas mujeres trabajan y sostienen a sus familias, lo que refleja la necesidad de promover relaciones más equitativas.

“Hay mujeres que también se rompen la espalda para trabajar, darle de comer a los hijos, mantener al marido a veces. Entonces eso sí está mal, porque debemos de ser parejos”, expresó.

La marcha del 8M y las demandas por igualdad

Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer reúne a miles de mujeres en movilizaciones y actividades en diferentes ciudades del país, donde se plantean demandas relacionadas con igualdad, justicia y el fin de la violencia de género.

En la Ciudad de México, la marcha del 8M volvió a congregar a numerosos contingentes que avanzaron hacia el Zócalo capitalino, donde participantes compartieron testimonios, reflexiones y exigencias en torno a los derechos de las mujeres.

