Metro CDMX: lluvia de domingo afecta el servicio; así funciona este lunes

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

Las lluvias de este fin de semana afectaron el servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX), por lo que la marcha de seguridad se activó en toda la red.

Pese a ello, para este lunes 10 de agosto, todas las estaciones de las 12 líneas se encuentran abiertas, por lo que los usuarios pueden descender y ascender sin afectación alguna.

#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en toda la Red. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/vxuMizk1cX — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 10, 2026

Servicio podría iniciar con marcha de seguridad este lunes

Sin embargo, debido a las intensas lluvias registradas este domingo, el servicio del Metro CDMX podría iniciar con la marcha de seguridad activada. En consecuencia, el paso de los trenes podría ser lento, en especial en las líneas 8, 12 y A, donde se presentaron retrasos esta noche.

#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 8, A y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

Toma previsiones. pic.twitter.com/9zZmFDNWHP — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 10, 2026

Aun con los encharcamientos y las inundaciones, el servicio no fue modificado en ninguna de las 12 líneas, por lo que no se presentaron cierres de estaciones.

Lluvias y anomalías podrían afectar el servicio este lunes

El pronóstico de lluvia se mantiene en la Ciudad de México para este lunes 10 de agosto. Debido a ello, el Metro CDMX podría presentar retrasos debido a la marcha de seguridad o modificaciones en el servicio en caso de severas inundaciones.

Del mismo modo, anomalías o incidentes podrían derivar en la suspensión del servicio, por lo que te recomendamos estar al pendiente del estadio del servicio en las cuentas oficiales del Metro CDMX, así como en Uno TV.

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