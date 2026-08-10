CDMX enfrenta nueva noche de inundaciones tras intensas lluvias

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Inundación CDMX. Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC

A lo largo de este domingo, como se pronosticaba, las lluvias continuaron en distintos puntos de la Ciudad de México y del Estado de México. Debido a las precipitaciones, las inundaciones y las afectaciones viales no se hicieron esperar.

En la CDMX, las alcaldías más afectadas fueron Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, donde los cuerpos de emergencia acudieron para apoyar en trabajos de desazolve.

CDMX pasa por nueva noche de lluvias e inundaciones

Distintos puntos de la capital tuvieron inundaciones y corrientes de aguas a lo largo de este domingo, debido a las intensas lluvias registradas. Por ejemplo, en Milpa Alta, la colonia Santa Ana Tlacotenco fue una de las más afectadas, con intensas corrientes, como se observa en el siguiente video:

#Reportando 🌊 | ¡Calle convertida en río en Santa Ana Tlacotenco, #MilpaAlta! 🔴



🌊⚠️ Fuertes corrientes de agua corren sobre la calle Guadalupe Victoria tras la lluvia de esta tarde, dejando severas anegaciones a su paso.



📹 Vía: Santa Ana Tlacotenco pic.twitter.com/FWiJ2CJyNI — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 10, 2026

#Reportando 🌊 | Inundada #MilpaAlta tras fuerte tormenta. 🔴



⛈️⚠️ Fuertes corrientes anegan por completo las vialidades. Vecinos tienen que improvisar barreras para evitar que el agua ingrese a sus domicilios.



📹 Vía: Claudia Luz Chavarría. pic.twitter.com/sai3bqhr8v — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 10, 2026

Al igual que el día de ayer, Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, sufrió las afectaciones de las inundaciones luego de la intensa lluvia registrada durante esta tarde y noche. Por ello, el nivel del agua alcanzó varios centímetros, impidiendo el paso de vehículos.

#Reportando 🌊 | #𝗧𝗼𝗽𝗶𝗹𝗲𝗷𝗼 𝗼𝘁𝗿𝗮 𝘃𝗲𝘇 𝗯𝗮𝗷𝗼 𝗲𝗹 𝗮𝗴𝘂𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗧𝗘 #𝗟𝗹𝘂𝘃𝗶𝗮. 🔴



⚠️⛈️ Totalmente inundada la calle arenal tras la fuerte lluvia que, por segundo día, azotó el sur de Tlalpan.



📹 Araceli Betancourt. pic.twitter.com/IFPZbP5YkS — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 9, 2026

Al oriente de la CDMX, en Iztapalapa, distintas colonias reportaron encharcamientos e inundaciones. Ahí, trabajadores de la alcaldía acudieron para realizar trabajos de desazolve y reestablecer el tránsito. Entre las colonias afectadas se encontraron: Presidentes de México, Santa María Aztahuacán y Santa Cruz Meyehualco.

La Territorial Quetzalcóatl trabaja en la atención de los encharcamientos registrados sobre Av. Benito Juárez, en la colonia Presidentes de México, para reestablecer el tránsito vehicular.



🚧 Seguimos trabajando por el bienestar de las y los habitantes. pic.twitter.com/Qf0NZtWYgX — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) August 10, 2026

Acudimos a la colonia Santa María Aztahuacan, en @Alc_Iztapalapa, para atender un encharcamiento de agua pluvial en un área de aproximadamente 500 metros cuadrados, con un tirante de 40 centímetros. #ServicioConcluido @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/co7ElBuVdl — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 10, 2026

Estado de México sufrió con las inundaciones

Del mismo modo, en distintos puntos del Estado de México se reportaron inundaciones y encharcamientos debido a la lluvia de este domingo. De acuerdo con las autoridades, La Paz fue uno de los municipios afectados, por lo que cuerpos de emergencia realizaron labores de apoyo y traslado a personas.

#LaPaz || 👉Tras las fuertes lluvias de esta tarde, policías estatales realizan labores de apoyo y traslado de personas, a bordo de unidades oficiales.



Circula con precaución, ante emergencias, comunícate al 9-1-1. pic.twitter.com/Xv28Ja2Rac — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) August 10, 2026

Asimismo, Valle de Chalco terminó con severas afectaciones en la autopista México-Puebla, donde el nivel del agua alcanzó varios centímetros, afectando el tránsito de cientos de automovilistas.

Se activó Alerta Naranja y Alerta Amarilla

A las 19:20 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lanzó Alerta Naranja y Alerta Amarilla por la persistencia de lluvias y posible caída de granizo a lo largo de esta noche.

Se actualiza #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del domingo 09/08/2026, en las demarcaciones: @GobMilpaAlta y @TlalpanAl.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para… pic.twitter.com/YwRFNNmCES — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 10, 2026

Alerta Naranja:

Milpa Alta

Tlalpan

Alerta Amarilla:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Tláhuac

Xochimilco

De este modo, las lluvias podrían continuar a lo largo de la noche de este domingo y primeras horas del lunes 10 de agosto.

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