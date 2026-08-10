CDMX enfrenta nueva noche de inundaciones tras intensas lluvias

| 23:06 | Ángel Sánchez | Uno TV
Inundación
Inundación CDMX. Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC

A lo largo de este domingo, como se pronosticaba, las lluvias continuaron en distintos puntos de la Ciudad de México y del Estado de México. Debido a las precipitaciones, las inundaciones y las afectaciones viales no se hicieron esperar.

En la CDMX, las alcaldías más afectadas fueron Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, donde los cuerpos de emergencia acudieron para apoyar en trabajos de desazolve.

CDMX pasa por nueva noche de lluvias e inundaciones

Distintos puntos de la capital tuvieron inundaciones y corrientes de aguas a lo largo de este domingo, debido a las intensas lluvias registradas. Por ejemplo, en Milpa Alta, la colonia Santa Ana Tlacotenco fue una de las más afectadas, con intensas corrientes, como se observa en el siguiente video:

Al igual que el día de ayer, Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, sufrió las afectaciones de las inundaciones luego de la intensa lluvia registrada durante esta tarde y noche. Por ello, el nivel del agua alcanzó varios centímetros, impidiendo el paso de vehículos.

Al oriente de la CDMX, en Iztapalapa, distintas colonias reportaron encharcamientos e inundaciones. Ahí, trabajadores de la alcaldía acudieron para realizar trabajos de desazolve y reestablecer el tránsito. Entre las colonias afectadas se encontraron: Presidentes de México, Santa María Aztahuacán y Santa Cruz Meyehualco.

Estado de México sufrió con las inundaciones

Del mismo modo, en distintos puntos del Estado de México se reportaron inundaciones y encharcamientos debido a la lluvia de este domingo. De acuerdo con las autoridades, La Paz fue uno de los municipios afectados, por lo que cuerpos de emergencia realizaron labores de apoyo y traslado a personas.

Asimismo, Valle de Chalco terminó con severas afectaciones en la autopista México-Puebla, donde el nivel del agua alcanzó varios centímetros, afectando el tránsito de cientos de automovilistas.

Se activó Alerta Naranja y Alerta Amarilla

A las 19:20 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lanzó Alerta Naranja y Alerta Amarilla por la persistencia de lluvias y posible caída de granizo a lo largo de esta noche.

Alerta Naranja:

  • Milpa Alta
  • Tlalpan

Alerta Amarilla:

  • Álvaro Obregón
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Tláhuac
  • Xochimilco

De este modo, las lluvias podrían continuar a lo largo de la noche de este domingo y primeras horas del lunes 10 de agosto.

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