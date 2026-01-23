Policía es detenido por extorsionar a adulta mayor en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) fue detenido por Asuntos Internos luego de que ciudadanos alertaran que extorsionaba con 6 mil 500 pesos a una mujer de la tercera edad, a quien detuvo por una supuesta falta vial en Eduardo Molina y San Juan de Aragón y llevó hasta un cajero para obligarla a retirar el dinero; el hecho quedó exhibido en redes por el activista Max Defensor y el oficial podría enfrentar la destitución automática y cargos penales por abuso de autoridad.

