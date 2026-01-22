Top 10: las ciudades con más tráfico… y CDMX vuelve a ser la número 1

GENERANDO AUDIO...

México, a la cabeza del ranking. Foto: UnoTV

La Ciudad de México volvió a encabezar la lista mundial de ciudades con mayor tráfico. De acuerdo con el TomTom Traffic Index 2025, la capital del país ocupa el primer lugar global en nivel de congestión, incluso por encima de urbes de Asia y Europa.

El estudio, que analiza el desempeño vial en casi 500 ciudades del mundo, revela que manejar en la CDMX implica 75.9% más tiempo de traslado respecto a condiciones óptimas de tráfico, aunque la cifra muestra una ligera mejora frente a 2024.

CDMX: menos congestión que en 2024, pero sigue en la cima

Aunque el nivel de congestión en la capital mexicana disminuyó 3.6 puntos porcentuales respecto a 2024, el problema sigue siendo crítico: los automovilistas pierden en promedio 184 horas al año atrapados en el tráfico durante horas pico.

Además, la velocidad promedio en la CDMX apenas alcanza 17.4 km/h, y en sólo 15 minutos de trayecto un conductor avanza 4.4 kilómetros, menos de la mitad de lo que se recorrería sin congestión.

Top 10 mundial de ciudades con más tráfico en 2025

Según el ranking global de TomTom, éstas son las ciudades con mayor nivel de congestión vehicular en el mundo:

Ciudad Nivel de congestión % Velocidad promedio Km/h Tiempo perdido por año horas 1. Ciudad de México, México 75.9 17.4 184 2. Bengaluru, India 74.4 16.6 168 3. Dublín, Irlanda 72.9 17.4 191 4. Lodz, Polonia 72.8 22.5 135 5. Pune, India 71.1 18 152 6. Lublin, Polonia 70.4 27 117 7. Bogotá, Colombia 69.6 18 154 8. Arequipa, Perú 69.5 18 154 9. Lima, Perú 69.3 17.2 195 10. Bangkok, Tailandia 67.9 26.1 115

El listado muestra que América Latina mantiene una fuerte presencia, con ciudades como Bogotá, Lima y Arequipa, entre las más afectadas.

Otras ciudades mexicanas también figuran en el ranking

El problema del tráfico no se limita a la capital. Otras ciudades del país aparecen en el índice mundial:

Guadalajara : lugar 17 global, con 63.3% de congestión

: lugar 17 global, con Monterrey : lugar 111, con 48%

: lugar 111, con 48% Tijuana : lugar 118, con 47.4%

: lugar 118, con 47.4% León : 186, con 42.5%

: 186, con 42.5% Ecatepec : 197, con 41.8%

: 197, con 41.8% Puebla: 211, con 41%

En el caso de Guadalajara, la congestión aumentó casi 3 puntos porcentuales respecto a 2024, mientras que Puebla y Ecatepec registraron ligeras mejoras.

¿Qué mide el índice TomTom y por qué CDMX la encabeza?

El TomTom Traffic Index utiliza datos en tiempo real para medir el desempeño de las redes viales. La congestión se expresa como el porcentaje de tiempo extra que tarda un trayecto frente a un escenario sin tráfico.

Así, un nivel de 75.9% significa que un recorrido habitual en la CDMX puede tardar casi el doble durante las horas pico.

Aunque otras ciudades presentan trayectos más largos, la capital mexicana destaca por la gran diferencia entre horas de baja y alta demanda, lo que dispara su indicador de congestión.

Crecimiento urbano y falta de infraestructura, las causas

Especialistas señalan que el tráfico en México responde a factores estructurales, como:

Crecimiento urbano acelerado

Infraestructura vial insuficiente

Calles diseñadas para menos vehículos

Falta de mantenimiento

Marchas, bloqueos y accidentes frecuentes

Todo ello impacta directamente en la calidad de vida, el estrés urbano y la productividad de millones de personas que se mueven a diario en las principales ciudades del país.

