Tráfico en CDMX hace perder 184 horas al año a los automovilistas

Tráfico en CDMX hace perder 184 horas al año. Foto: Cuartoscuro

El tráfico en la Ciudad de México (CDMX) obliga a los conductores a perder un promedio de 184 horas al año atrapados en embotellamientos durante sus desplazamientos cotidianos. Según el reporte del TomTom Traffic Index 2025 para México, esta cifra equivale a 7 días y 16 horas de tiempo perdido en tráfico comparado con condiciones de circulación sin congestión.

El índice, que se basa en datos reales de desplazamientos anónimos recolectados a lo largo de todo 2025, muestra cómo la saturación vehicular afecta de manera significativa los tiempos de traslado en la capital mexicana. El estudio considera todos los movimientos dentro de la zona urbana y metropolitana, ofreciendo una perspectiva completa del impacto de la congestión sobre la movilidad de los automovilistas.

Congestión en CDMX: cifras del TomTom Traffic Index

De acuerdo con el ranking de TomTom, el nivel de congestión promedio en 2025 fue del 75.9%, lo que indica que los viajes en la CDMX toman considerablemente más tiempo de lo que costarían en condiciones de tráfico libre. Esto se refleja en los tiempos habituales: en un recorrido de 10 kilómetros, el promedio fue de 34 minutos y 29 segundos, con una velocidad media durante las horas pico de 13.5 km/h.

La medición de TomTom también señala que el tiempo añadido por el tráfico en horas pico—comparado con situaciones en las que no hay congestión— implica que los automovilistas pasan una parte importante de su día diarios detenidos o avanzando a baja velocidad, lo que se traduce en el acumulado anual de casi una semana completa perdida en el tránsito urbano.

Este indicador de 184 horas perdidas por conductor en tráfico destaca la gravedad de la movilidad en la CDMX y sirve como referencia para entender el impacto del congestionamiento en la vida diaria de millones de personas que se mueven en automóvil dentro de la ciudad.

