Metro implementará operativo “Cero Pirotecnia” por Fiestas Patrias

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Reforzarán vigilancia en estaciones. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que del 1 al 16 de septiembre se implementará el operativo “Cero Pirotecnia”, con lo que se reforzará la vigilancia en algunas estaciones.

Implementarán operativo “Cero Pirotecnia” en estaciones del Metro

Durante las fechas señaladas se intensificará la presencia del personal de vigilancia y elementos policiales en las entradas de algunas estaciones, para prevenir el ingreso de personas que transporten pirotecnia o pretendan vender estos productos dentro de las instalaciones del Metro.

Las estaciones donde se implementará el operativo “Cero Pirotecnia” son las siguientes:

Candelaria: Líneas 1 y 4

Merced: Línea 1

Pino Suárez: Líneas 1 y 2

Balderas: Líneas 1 y 3

Hidalgo: Líneas 2 y 3

Indios Verdes: Línea 3

Jamaica: Líneas 4 y 9

La venta de pirotecnia se incrementa durante la temporada de las Fiestas Patrias. Las autoridades le recuerdan a la población que su uso representa un riesgo para la integridad de las personas y puede provocar lesiones graves, incendios, daños a las instalaciones, además de afectaciones al servicio.

Sanciones para las personas que sean sorprendidas con pirotecnia

En caso de que una persona sea sorprendida transportando o comercializando estos artículos, será reportada de forma inmediata al Puesto Central de Monitoreo, para dar aviso al área jurídica del organismo y determinar lo procedente respecto de la persona y del material asegurado.

La Coordinación de Gestión Integral de Riesgos retirará la pirotecnia decomisada en las estaciones para entregarla a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y garantizar su manejo correspondiente.

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