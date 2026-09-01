Detienen a Arturo “N” por el transfeminicidio de Paola Buenrostro

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Detienen a Arturo “N” por transfeminicidio de Paola Buenrostro. Foto: Fiscalía CDMX

La Fiscalía CDMX aprehendió este 31 de agosto a Arturo “N” en Nicolás Romero, Estado de México, por su probable participación en el transfeminicidio de Paola Buenrostro, ocurrido en 2016.

De acuerdo con la investigación, la madrugada del 30 de septiembre de 2016, Paola abordó el vehículo de Arturo “N”, quien había contratado sus servicios. Momentos después pidió auxilio a sus compañeras y se escucharon dos disparos.

Agentes de la @PDI_FGJCDMX aprehendieron en Nicolás Romero, Estado de México, a Arturo “N”, por su probable participación en el transfeminicidio de Paola Buenrostro, ocurrido el 30 de septiembre de 2016.



Para localizarlo, desarrollaron distintas líneas de investigación,… pic.twitter.com/Kl7FgusRvo — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 1, 2026

Aprehenden a Arturo “N” por caso Paola Buenrostro

Sus compañeras se acercaron al automóvil y encontraron a Paola Buenrostro inconsciente en el asiento del copiloto, mientras que el imputado tenía un arma de fuego en la mano. La víctima murió por las lesiones provocadas por los disparos.

La investigación permitió obtener una orden de aprehensión contra Arturo “N” el 19 de octubre de 2016. Sin embargo, permaneció sin ser localizado durante varios años.

Ofrecieron 500 mil pesos por información

En abril de 2023, la Fiscalía CDMX ofreció una recompensa de hasta 500 mil pesos por información útil para localizar, aprehender y poner a disposición a Arturo “N”. Asimismo, la Policía de Investigación (PDI) realizó distintas diligencias en la Ciudad de México y el Estado de México y se solicitó colaboración de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Las investigaciones permitieron concentrar la búsqueda en la colonia El Tráfico, en Nicolás Romero, donde agentes localizaron y aprehendieron al imputado.

Del mismo modo, la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, señaló que la aprehensión permitirá que el caso avance ante los tribunales. Por último, la Fiscalía recordó que Arturo “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.

Caso Paola Buenrostro impulsó cambios legales

El caso de Paola Buenrostro fue reconocido como el primero catalogado como transfeminicidio por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En su Recomendación 02/2019, el organismo documentó deficiencias en la investigación inicial y falta de reconocimiento de la identidad de género de Paola.

La Fiscalía aceptó la recomendación y en 2021 ofreció una disculpa pública. La exigencia de justicia también contribuyó a la creación de la Ley Paola Buenrostro, que incorporó el transfeminicidio al Código Penal de la Ciudad de México en 2024.

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