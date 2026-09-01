¡Atención, CDMX! Multas a vehículos eléctricos VMP iniciarán en noviembre

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Vemepes en CDMX: las multas comenzarán el 20 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que en la Ciudad de México (CDMX) comenzarán a aplicarse multas y otras sanciones a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepes) a partir del próximo 20 de noviembre de 2026.

¿Cuándo comenzarán las multas a Vemepes en CDMX?

Los usuarios que ya contaban con un Vemepe antes del 1 de julio tendrán hasta el 20 de noviembre para realizar su registro y completar el proceso de emplacamiento.

A partir de esa fecha comenzarán a aplicarse las sanciones previstas para quienes circulen sin cumplir con las nuevas disposiciones.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, señaló que el proceso se encuentra relacionado con las modificaciones al Reglamento de Tránsito y las nuevas reglas para los vehículos eléctricos personales.

¿Cuánto costarán las placas para bicicletas y motos eléctricas?

Originalmente, se había establecido un costo de 710 pesos para las placas de estos vehículos. Sin embargo, al tratarse de unidades eléctricas, se determinó reducir la tarifa a la mitad.

Por ello, el costo del emplacamiento será de 355 pesos.

Una vez realizado el pago correspondiente, se entregarán las placas para que los propietarios puedan cumplir con las disposiciones establecidas para circular en la capital.

¿Quiénes deben emplacar su Vemepe?

Los usuarios que adquirieron un Vemepe antes del 1 de julio deberán realizar el trámite de registro y emplacamiento antes del 20 de noviembre.

En el caso de los vehículos adquiridos posteriormente, las autoridades habían establecido que deberían salir de los establecimientos ya emplacados.

La medida busca incorporar estos vehículos al registro correspondiente y establecer reglas para su circulación en la CDMX.

¿Qué pasará con los vehículos sin placas?

Las autoridades capitalinas comenzarán a aplicar multas y sanciones a partir del 20 de noviembre contra los Vemepes que no cumplan con las disposiciones.

El Gobierno de la Ciudad de México había previsto que las nuevas reglas comenzaran a aplicarse desde septiembre; sin embargo, el plazo para que los propietarios de vehículos adquiridos antes del 1 de julio realicen su registro se mantiene hasta noviembre.

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