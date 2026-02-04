¡Mucho ojo! Autos híbridos pierden beneficios de verificación en 2026

GENERANDO AUDIO...

Autos eléctricos. Foto: Shutterstock

A partir de 2026, los autos híbridos en la Ciudad de México dejarán de gozar automáticamente de algunos de los beneficios fiscales y de verificación que tenían hasta ahora. Las nuevas reglas ya quedaron establecidas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México dentro del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre de ese año.

Hasta antes de este cambio, los vehículos híbridos podían obtener el holograma exento, lo que les permitía circular sin necesidad de verificación por hasta ocho años. Sin embargo, a partir de 2026, ese esquema se modifica y dependerá del tipo de tecnología del vehículo y de su categoría.

Nuevas reglas de verificación para autos híbridos en 2026

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta de la Ciudad de México 2026, los vehículos a gasolina, híbridos categoría III y aquellos que utilizan gas natural, gas licuado de petróleo u otros combustibles alternos deberán cumplir con estándares específicos de emisiones.

Estos autos deberán haber cumplido con alguno de los estándares de la norma NOM-042-SEMARNAT-2003, conforme a la lista publicada por la Secretaría del Medio Ambiente, y ser modelo 2006 o posterior. Además, deberán aprobar la prueba del Sistema de Diagnóstico a Bordo (SDB), conforme a lo establecido en la NOM-167-SEMARNAT-2017.

En el caso de vehículos modelo 2006 a 2009 que cumplan con el estándar A de la NOM-042-SEMARNAT-2003, también será obligatoria una prueba de emisiones.

Calendario de verificación en 2026 y costo

Con los cambios, los propietarios de los autos híbridos mencionados tendrían que asumir el costo de la verificación el cual, en la Gaceta Oficial, se establece de la siguiente manera:

“El costo por los servicios de verificación vehicular que presten los verificentros, para todo tipo de Constancia de verificación (“Holograma “0”, “1”, “2”, Rechazo y Evaluación Técnica), así como del incentivo “00” que se entregue al usuario, es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente más el Impuesto al Valor Agregado (IVA)”.

Por lo que el costo queda para 2026 en 659.86 pesos más IVA (aproximadamente 765 pesos).

Quiénes sí pueden solicitar el holograma Exento

El nuevo esquema mantiene el beneficio del holograma Exento únicamente para vehículos eléctricos y para los híbridos de categoría I y II, siempre que se encuentren en el listado publicado por la Secretaría del Medio Ambiente.

Los propietarios o poseedores legales deberán solicitar este incentivo de forma gratuita en los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares autorizados en la Ciudad de México, una vez que la información del vehículo haya sido validada por la autoridad ambiental.

Para realizar el trámite se requiere:

Identificación oficial vigente con fotografía (copia).

Documento que acredite la primera enajenación del vehículo (copia).

Tarjeta de circulación, excepto del Estado de México (copia).

Que el vehículo esté dentro del listado de candidatos al holograma Exento publicado por la Secretaría del Medio Ambiente.

Qué tipos de vehículos quedan exentos y por cuánto tiempo

La vigencia del holograma Exento dependerá del tipo de tecnología:

Vehículos eléctricos : utilizan exclusivamente energía eléctrica como fuente principal de propulsión, sin combustión.

Vigencia: permanente.

: utilizan exclusivamente energía eléctrica como fuente principal de propulsión, sin combustión. permanente. Vehículos con celda de combustible : obtienen su energía a partir de celdas de combustible.

Vigencia: permanente.

: obtienen su energía a partir de celdas de combustible. permanente. Híbridos categoría I : cuentan con dos fuentes de energía (eléctrica y gasolina), donde la electricidad es la fuente principal de propulsión y se obtiene mediante toma de corriente; el motor de combustión solo alimenta las baterías.

Vigencia: seis años, con posibilidad de una renovación.

: cuentan con dos fuentes de energía (eléctrica y gasolina), donde la electricidad es la fuente principal de propulsión y se obtiene mediante toma de corriente; el motor de combustión solo alimenta las baterías. seis años, con posibilidad de una renovación. Híbridos categoría II: usan energía eléctrica y gasolina; la propulsión eléctrica se utiliza cuando no se requiere máxima potencia.

Vigencia: seis años, con posibilidad de una renovación.

Qué pasa con la tenencia de autos híbridos y eléctricos en 2026

En materia fiscal, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México establece que los propietarios de vehículos híbridos o eléctricos nuevos, modelo 2026, deberán cubrir el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y los derechos por servicios de control vehicular al momento de realizar el alta o registro.

Para los vehículos híbridos y eléctricos modelo 2002 a 2026, será obligatorio pagar el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y los derechos por refrendo anual de placas a más tardar el 31 de marzo de 2026.

No obstante, para el ejercicio fiscal 2026, el cálculo del impuesto de tenencia se realiza aplicando una tasa del 0% al monto de la factura con IVA, por lo que el impuesto a pagar será de 0 pesos. Esta exención se mantiene como una medida para fomentar el uso de tecnologías más limpias y amigables con el medio ambiente.

