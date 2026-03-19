Mujer cae de un décimo piso en edificio de Paseo de la Reforma; investigan causas

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Mujer muere tras caer de un decimo piso en Reforma. Foto: Gettyimages

Una mujer perdió la vida la tarde de este jueves tras caer desde una altura aproximada de 10 pisos en la Torre Reforma Latino, ubicada sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, colonia Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Paula Emilia Lafon. La caída ocurrió desde un nivel elevado del inmueble, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Fiscalía investiga causas de la caída

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informaron que el personal de seguridad tomó conocimiento de los hechos, luego de que la mujer, presuntamente, se arrojara desde un balcón de un edificio ubicado en Paseo de la Reforma, casi esquina con la calle Belgrado, en la colonia Juárez.

Tras el incidente, la zona fue acordonada mientras peritos y agentes del Ministerio Público iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas de la caída.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) también acudieron al sitio para apoyar en las labores de resguardo y control del área, mientras se realizaban los primeros peritajes.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial las circunstancias exactas del hecho, por lo que la investigación continúa en curso.

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