Reabre servicio de Tren Ligero tras choque de tráiler que impactó uno de sus muros

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Tren Ligero suspendido tras choque en CDMX, hay RTP. Fotos: Gob. CDMX y Cuartoscuro

Esta mañana un tráiler impactó el muro de contención del Tren Ligero en la Ciudad de México (CDMX), lo que provocó la suspensión del servicio por varias horas en la línea que corre sobre la calzada de Tlalpan, a la altura del cruce con Tlalmanalco.

Sin embargo, al momento ya se encuentra dando servicio, luego de concluir los trabajos de reconexión de la línea.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el accidente ocurrió cuando el vehículo pesado colisionó contra el muro de contención, lo que generó afectaciones en la infraestructura del sistema de transporte. A pesar del impacto, no se reportaron personas lesionadas.

El incidente ocasionó un corte en la catenaria del sistema a la altura de Estadio Azteca, lo que obligó a detener la operación del Tren Ligero mientras se realizan trabajos de revisión y reparación.

Suspensión del servicio del Tren Ligero por choque de tráiler en Tlalpan

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que elementos de tránsito y personal operativo trabajaron en la zona para retirar el vehículo que impactó el muro de contención.

Por su parte, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) indicó que técnicos laboraron para la rehabilitación de la catenaria, con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible.

Las autoridades señalaron que el impacto dañó parte de la infraestructura eléctrica, lo que impide que las unidades puedan operar con normalidad en el tramo afectado.

RTP brindó apoyo por suspensión del Tren Ligero en CDMX

Debido a la suspensión del servicio, la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) habilitó unidades para brindar apoyo a los usuarios.

El servicio provisional operó desde la estación Tasqueña hasta Xochimilco, en ambos sentidos, con el fin de reducir las afectaciones a los usuarios que utilizan esta línea para trasladarse diariamente.

Las autoridades pidieron a la población tomar previsiones, anticipar sus traslados y considerar tiempos adicionales de recorrido mientras continúan los trabajos en la zona del accidente.

Autoridades trabajaron en retiro del tráiler y reparación del sistema

Personal de la SSC permaneció en el sitio para agilizar el retiro del tráiler que impactó el muro, mientras que trabajadores del STE realizan la revisión técnica de la infraestructura dañada.

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