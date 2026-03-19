Socavón en Iztapalapa “se traga” camión de refrescos

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Se cae camión de refrescos a socavón en Iztapalapa. Foto: Gobierno de Iztapalapa.

Un socavón se formó en la calle Ocote, en la colonia Lomas de la Estancia, en la Iztapalapa, donde un camión repartidor de refrescos Jarritos quedó atrapado tras el colapso del pavimento.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad transitaba por la zona cuando la tierra se abrió repentinamente, provocando que una de sus llantas quedara atorada en el hundimiento. No se reportaron personas lesionadas.

Falla en drenaje provocó el socavón

Autoridades de la alcaldía informaron que el incidente fue causado por la ruptura de una red de drenaje de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, lo que derivó en la formación de un socavón de cerca de tres por cinco metros de ancho y una profundidad de un metro y medio.

Tras el incidente, la unidad fue retirada con daños menores, mientras que cuadrillas de trabajadores iniciaron labores para reparar la tubería afectada, la cual es de asbesto.

Las autoridades señalaron que los trabajos de reparación se realizarán durante el día, con el objetivo de restablecer las condiciones de la vialidad y evitar nuevos incidentes en la zona.

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