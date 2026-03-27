Estruendo sorprende a habitantes de Coapa y Ajusco; reportan aviones a baja altura al sur de CDMX

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Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Habitantes del sur de la Ciudad de México (CDMX) reportaron la mañana de este viernes un fuerte estruendo que se percibió en la zona de Coapa, Ajusco y alrededores de Perisur, lo que generó inquietud entre la población y decenas de comentarios en redes sociales.

Usuarios de X compartieron testimonios en los que describen un sonido similar a una explosión o estruendo repentino, acompañado de vibraciones.

De manera preliminar, se reportó que el ruido habría sido provocado por el paso de dos aeronaves que sobrevolaron la zona a baja altura.

Hasta el momento, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) no han informado sobre daños o personas lesionadas derivadas de este hecho.

Se espera que en las próximas horas autoridades capitalinas o instancias federales aclaren el origen del estruendo que sorprendió a vecinos del sur de la capital.

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