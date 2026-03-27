Estruendo sorprende a habitantes de Coapa y Ajusco; reportan aviones a baja altura al sur de CDMX
Habitantes del sur de la Ciudad de México (CDMX) reportaron la mañana de este viernes un fuerte estruendo que se percibió en la zona de Coapa, Ajusco y alrededores de Perisur, lo que generó inquietud entre la población y decenas de comentarios en redes sociales.
Usuarios de X compartieron testimonios en los que describen un sonido similar a una explosión o estruendo repentino, acompañado de vibraciones.
De manera preliminar, se reportó que el ruido habría sido provocado por el paso de dos aeronaves que sobrevolaron la zona a baja altura.
Hasta el momento, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) no han informado sobre daños o personas lesionadas derivadas de este hecho.
Se espera que en las próximas horas autoridades capitalinas o instancias federales aclaren el origen del estruendo que sorprendió a vecinos del sur de la capital.
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