La México-Cuernavaca, colapsada: manifestantes bloquean ambos sentidos en Tlalpan

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La autopista México-Cuernavaca bloqueada. Foto: Eduardo Ruiz

La Ciudad de México (CDMX) amaneció este viernes con un cierre a la circulación, en ambos sentidos, en la autopista México-Cuernavaca. Vecinos de la zona reclaman a las autoridades por falta del servicio de agua potable. La acción vecinal se presentó en pleno inicio de puente vacacional.

¿Qué piden los vecinos en la caseta de la autopista México-Cuernavaca?

Desde las 7:00 de la mañana se reportó el bloqueo porque vecinos de la zona reclaman la falta del servicio de agua potable desde hace un mes y exigen que les manden pipas del vital líquido.

El tráfico en la zona es complicado porque desde hace unas tres horas la zona está cerrada. Autoridades llegaron a sur de la CDMX para dialogar con los manifestantes y tratar de retirar el bloqueo.

En imágenes se puede observar el fuerte tráfico de camiones de carga y la fila de vehículos se sigue acumulando

Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL-CDMX) indicó que como alternativa vial se puede usar la carretera libre México-Cuernavaca.

“Se mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos de la Autopista México-Cuernavaca a la altura de la caseta de cobro, por manifestantes. Alternativa vial Carretera México-Cuernavaca”.

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