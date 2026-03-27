Detiene a Erick “N”, líder de célula delictiva en Iztapalapa; lo relacionan con 4 homicidios

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Erick “N” es líder de una celula criminal en Iztapalapa. Foto: @PabloVazC

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a Erick “N”, presunto líder de una célula delictiva dedicada a la venta de narcóticos en la alcaldía Iztapalapa, tras una persecución en la colonia Country Club, en Coyoacán. Al momento de su captura le aseguraron 23 dosis de aparente droga, 10 cartuchos útiles y un vehículo sin placas.

Tras persecución detienen al líder de célula criminal de Iztapalapa

De acuerdo con la SSC-CDMX, la detención se realizó luego de trabajos de investigación para combatir delitos de alto impacto. Los hechos ocurrieron cuando policías realizaban patrullajes sobre Calzada de Tlalpan y detectaron un automóvil gris sin placas, cuyo conductor fumaba un cigarro con olor a marihuana.

Al percatarse de la presencia policial, el sujeto arrojó el cigarro y aceleró para intentar escapar, lo que derivó en una persecución que concluyó en el cruce con la calle Mártires Irlandeses. Tras interceptarlo, los uniformados le realizaron una revisión preventiva, en la que hallaron bolsitas con una sustancia similar al crystal, además de cartuchos útiles.

El hombre, de 33 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica

Según las investigaciones, el detenido estaría relacionado con, al menos, cuatro homicidios de integrantes de un grupo rival en la zona oriente de la capital, uno de ellos ocurrido en diciembre de 2025 en la colonia Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa. También se le vincula con delitos de extorsión.

Autoridades informaron que cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario: uno en 2022 por portación de arma de fuego y otro en 2012 por robo a transeúnte con violencia.

El titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para detener a generadores de violencia y reforzar la seguridad en la ciudad.

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