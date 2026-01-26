Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este 26 de enero
Este lunes 26 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas una marcha, cinco concentraciones, cinco citas agendadas, una rodada ciclista, dos eventos de esparcimiento y 10 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 16:00
- Lugar de inicio: Ángel de la Independencia
- Destino: Hemiciclo a Juárez
- Demanda: Exigir verdad, justicia y castigo a los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes
- Aforo estimado: 300 personas
- Observaciones: Posible arribo de autobuses con manifestantes y adhesión de otras organizaciones sociales
Concentraciones
Seguidoras del grupo BTS
- Alcaldía: Miguel Hidalgo
- Hora: 10:00
- Lugar: Embajada de la República de Corea
- Demanda: Precios justos en boletos y rechazo a irregularidades en la preventa
- Aforo: 60 personas
Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social (Roma Norte)
- Actividad: Conferencia de prensa sobre comunidades afectadas por contaminación tóxica
- Aforo: 30 personas
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Alcaldías: Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez
- Hora: 13:00
- Puntos: Av. Río Churubusco (varios cruces)
- Demanda: Reducción de riesgos y promoción del uso responsable del espacio público
- Aforo: 90 personas
La Comuna 4:20
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 15:00
- Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Sur
- Actividad: Mesa informativa sobre regulación del cannabis
- Aforo: 50 personas
Familiares y amigos de ex alumno de la FES Acatlán (UNAM)
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 16:30
- Lugar: Fiscalía General de la República
- Demanda: Liberación de ex alumno detenido
- Aforo: 80 personas
Citas agendadas (posibles plantones)
Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 14:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno (Centro Histórico)
- Demanda: Pago completo a docentes, estabilidad laboral y condiciones administrativas claras
- Aforo: 40 personas
Padres de familia de la Primaria Vicente Guerrero
- Alcaldía: Cuajimalpa
- Hora: 10:00
- Demanda: Aclaración de recursos para reparación del plantel
- Aforo: 30 personas
Trabajadoras sexuales independientes y unidas
- Alcaldía: Xochimilco
- Hora: 10:00
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur
- Demanda: Justicia y reparación del daño en un caso de feminicidio en grado de tentativa
- Aforo: 20 personas
Rodadas ciclistas
“Al mural Isaac del Toro – The Warriors”
- Alcaldía: Iztapalapa
- Hora: 20:00
- Salida: Av. Tláhuac y Av. Anillo Periférico
- Destino: Mural Isaac del Toro, Centro
- Aforo: 20 personas