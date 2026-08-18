Parece IA: sorprende extraña nube con forma de remolino en Tlalpan

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Un vórtice nuboso apareció en el sur de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Una rotación nubosa se observó en Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), donde una masa de nubes mostró un movimiento circular alrededor de un centro común. El fenómeno, también conocido como vórtice nuboso, se presentó en las capas bajas-medias de las nubes de tormenta.

Videos de la increíble nube

La rotación registrada en el cielo capitalino fue inofensiva y se disipó rápidamente después del choque de distintas corrientes de aire. El movimiento llamó la atención debido a que la formación circular de las nubes pudo apreciarse a simple vista.

🌩️ ¿Un tornado sobre la CDMX?



Este video captado en Tlalpan muestra una estructura nubosa con apariencia de remolino que generó preguntas entre quienes la observaron.



📍 Tlalpan, CDMX



🎥 : Mónica Jiménez (SMN) y Teté Salazar#cdmx #tlalpan #tormenta #nubes #cielo pic.twitter.com/YbZF2MmaPj — Nubes México (@NubesMexico) August 18, 2026

¿Qué es una rotación nubosa o vórtice nuboso?

Una rotación nubosa es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando una masa de nubes gira de manera circular alrededor de un mismo centro.

Este movimiento puede generarse cuando coinciden corrientes de aire con diferentes velocidades, direcciones o temperaturas. A este proceso se le conoce como cizalladura del viento.

☁️🌪️ Un impresionante remolino de nubes sorprendió hace unas horas. 😱

¿Alguien más alcanzó a verlo? 👀 pic.twitter.com/zf6om4gKIn — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) August 18, 2026

La interacción entre las corrientes produce un movimiento en espiral dentro de la atmósfera. La condensación del vapor de agua permite que esta rotación se vuelva visible mediante las nubes.

Rotación nubosa observada en la #CDMX

Así fue el movimiento circular en la base de una nube de tormenta #cumulonimbus, generado por turbulencia del viento pic.twitter.com/QMmuy3EZDC — contacto.news (@contactonews1) August 18, 2026

¿Qué pasó con el vórtice nuboso observado en CDMX?

En el caso registrado en el sur de la CDMX, la formación correspondió a una rotación en las capas bajas-medias de las nubes de tormenta.

El fenómeno fue inofensivo y tuvo una duración breve. La rotación de las nubes terminó por disiparse rápidamente tras el choque de las corrientes de aire que dieron origen al movimiento.

La formación registrada en la Ciudad de México desapareció rápidamente, por lo que la rotación quedó como un fenómeno visible durante un periodo corto en el cielo capitalino.

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