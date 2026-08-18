UNAM comienza examen de control en CDMX entre nervios, ilusión y fallas técnicas

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Miles de jóvenes presentaron este lunes el examen de control presencial de la UNAM en Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, entre nervios, preparación de último momento y algunas fallas técnicas en los equipos utilizados para responder la prueba.

La UNAM estima que alrededor de 37 mil 800 aspirantes realizarán el examen presencial en la capital del país. Durante la primera jornada, 4 mil 200 jóvenes fueron convocados para aplicar la prueba en el Domo de Cobre.

Entre nervios, aspirantes llegaron desde temprano para presentar el examen

Antes de ingresar al Palacio de los Deportes, los aspirantes repasaron temas que consideraban difíciles y compartieron cómo se prepararon para la prueba.

Paulina, aspirante a Odontología, contó que durante los últimos días resolvió bancos de preguntas y revisó videos para reforzar sus conocimientos. Andrea, quien busca ingresar a Química, señaló que física era una de las materias que más trabajo le costaba.

También hubo madres de familia que acompañaron a los jóvenes desde temprano. Algunas salieron de sus casas desde las 5:00 de la mañana para evitar complicaciones por el tráfico y llegar a tiempo al examen.

Ya dentro del recinto, la concentración se mantuvo durante la aplicación de la prueba, aunque el ambiente cambió cuando comenzó la tradicional arenga universitaria.

Aspirantes reportan problemas con computadoras

Al concluir la primera jornada, algunos jóvenes señalaron fallas en los equipos utilizados para presentar el examen. Por ejemplo, una aspirante a Cirujano Dentista explicó que el contador de tiempo no apareció en su pantalla y tuvieron que cambiarle la computadora. Otra estudiante, de Biología, aseguró que varias personas a su alrededor tuvieron que esperar alrededor de cinco minutos para que cargara el sistema.

Por su parte, la UNAM informó que las fallas se registraron en 16 de los 4 mil 200 equipos utilizados durante esta primera jornada.

Antes de iniciar la prueba, el secretario General de la Universidad, Javier de la Fuente, había señalado que el proceso sería pulcro y que aspirantes, observadores y la institución quedarían conformes.

Pese a los inconvenientes técnicos reportados, otros jóvenes se dijeron satisfechos con el formato del examen presencial de la UNAM, al considerar que permite una distribución clara entre preguntas y respuestas.

De esta forma, las jornadas continuarán en los próximos días para los miles de aspirantes que buscan un lugar en las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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