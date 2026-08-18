Examen de UNAM y exmagistrados: las protestas y actividades en la CDMX este 18 de agosto

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Se recomienda tomar precauciones. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 18 de agosto se realizarán un total de 23 protestas y actividades en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX), entre ellas la continuación del examen de control de la UNAM para aspirantes a licenciatura.

De forma específica, habrá una marcha, siete concentraciones, dos citas agendadas, una rodada ciclista y 12 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades en CDMX para este 18 de agosto destacan una manifestación de jueces y magistrados retirados y la realización del examen de control de la UNAM.

Protestas y actividades en CDMX este 18 de agosto

Jueces y Magistrados en Retiro

Hora: 07:30 horas.

07:30 horas. Lugar: Órgano de Administración Judicial, avenida Revolución No. 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Órgano de Administración Judicial, avenida Revolución No. 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón. Destino: Sede del Tribunal de Disciplina Judicial, avenida Insurgentes Sur No. 2417, colonia Tizapán San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

Sede del Tribunal de Disciplina Judicial, avenida Insurgentes Sur No. 2417, colonia Tizapán San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón. Motivo: Realizarán la “Caminata por la Constitución” para exigir indemnizaciones y pensiones complementarias a las que, señalan, tienen derecho de acuerdo con el artículo décimo transitorio de la Reforma Judicial.

Realizarán la “Caminata por la Constitución” para exigir indemnizaciones y pensiones complementarias a las que, señalan, tienen derecho de acuerdo con el artículo décimo transitorio de la Reforma Judicial. Aforo: 70 personas.

70 personas. Observaciones: No se descarta que bloqueen vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aspirantes Seleccionados de Todos los Planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México

Hora: 08:00 horas.

08:00 horas. Lugar: Palacio de los Deportes, Añil No. 667, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Palacio de los Deportes, Añil No. 667, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. Motivo: Exigen que se respeten los resultados del examen de admisión a nivel licenciatura de la UNAM, correspondiente al proceso 2026, realizado en línea, y rechazan la aplicación de un examen de control anunciado posteriormente por las autoridades universitarias y la Comisión Técnica.

Exigen que se respeten los resultados del examen de admisión a nivel licenciatura de la UNAM, correspondiente al proceso 2026, realizado en línea, y rechazan la aplicación de un examen de control anunciado posteriormente por las autoridades universitarias y la Comisión Técnica. Aforo: 200 personas.

200 personas. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aplicación del Examen Control del Concurso de Selección de Ingreso a la UNAM, Nivel Licenciatura 2026

Hora: 07:00 horas.

07:00 horas. Lugar: Palacio de los Deportes.

Palacio de los Deportes. Fecha: 17, 18 y 19 de agosto de 2026.

17, 18 y 19 de agosto de 2026. Aforo: 53 mil 568 personas.

Concentraciones

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México

Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra No. 16, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra No. 16, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: En el marco de la consulta a la iniciativa de la “Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, realizarán una asamblea para revisar los libros 2, 4 y 5 de la propuesta.

En el marco de la consulta a la iniciativa de la “Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, realizarán una asamblea para revisar los libros 2, 4 y 5 de la propuesta. Aforo: 100 personas.

Revista “Mi Valedor”

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco, avenida Ricardo Flores Magón No. 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Centro Cultural Universitario Tlatelolco, avenida Ricardo Flores Magón No. 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Foro “Sin techo con derechos 2026”, para visibilizar las realidades de las personas que viven en situación de calle y analizar desafíos relacionados con exclusión social, derechos humanos y políticas públicas.

Foro “Sin techo con derechos 2026”, para visibilizar las realidades de las personas que viven en situación de calle y analizar desafíos relacionados con exclusión social, derechos humanos y políticas públicas. Aforo: 80 personas.

Protesta Divergente “Palexico”

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Mitin contra la desaparición forzada, amenazas, persecución y asesinato de periodistas y activistas en México, así como en defensa de sus derechos humanos.

Mitin contra la desaparición forzada, amenazas, persecución y asesinato de periodistas y activistas en México, así como en defensa de sus derechos humanos. Aforo: 80 personas.

80 personas. Observaciones: No se descarta que se sumen otras organizaciones sociales y que exista afectación de vialidades.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y avenida Gran Canal y Circuito Interior.

Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y avenida Gran Canal y Circuito Interior. Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica. Aforo: 45 personas.

Mazahuas e Indígenas de la Alameda

Hora: 12:30 horas.

12:30 horas. Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Protestarán contra el operativo implementado en la Alameda Central por autoridades del Gobierno de la CDMX para regular el comercio al interior de este espacio.

Protestarán contra el operativo implementado en la Alameda Central por autoridades del Gobierno de la CDMX para regular el comercio al interior de este espacio. Aforo: 120 personas.

Movimiento Plural de Maquineros

Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Lugar: Sede de la alcaldía Gustavo A. Madero, 5 de Febrero y Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. Madero.

Sede de la alcaldía Gustavo A. Madero, 5 de Febrero y Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. Madero. Motivo: Exigen el cese de los operativos de clausura en establecimientos de videojuegos y locales comerciales, la devolución de máquinas tragamonedas confiscadas y respeto a su derecho al trabajo.

Exigen el cese de los operativos de clausura en establecimientos de videojuegos y locales comerciales, la devolución de máquinas tragamonedas confiscadas y respeto a su derecho al trabajo. Aforo: 30 personas.

30 personas. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades.

Citas agendadas para hoy

Familiares y Amigos de Joven Víctima de Secuestro y Homicidio

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Tribunal de Disciplina Judicial, avenida Niños Héroes No. 132, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Tribunal de Disciplina Judicial, avenida Niños Héroes No. 132, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Exigen justicia para una joven víctima de secuestro y homicidio, además de la detención inmediata del presunto responsable.

Exigen justicia para una joven víctima de secuestro y homicidio, además de la detención inmediata del presunto responsable. Aforo: 15 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez. Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.

Rodadas ciclistas

People for Bikes – Polanco

Hora: 06:00 horas.

06:00 horas. Lugar: People for Bikes Polanco, Goldsmith No. 53, colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

People for Bikes Polanco, Goldsmith No. 53, colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Destino: La Venta, carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa.

La Venta, carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa. Aforo: 25 personas.

Actividades culturales para hoy

Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México”

Hora: 05:00 horas.

05:00 horas. Lugar: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Fecha: Del 1 de junio al 30 de agosto de 2026.

Del 1 de junio al 30 de agosto de 2026. Aforo: 100 personas.

Vacaciones de Verano 2026

Hora: 06:00 horas.

06:00 horas. Lugar: Las 16 alcaldías.

Las 16 alcaldías. Fecha: Del 16 de julio al 30 de agosto de 2026.

LXXXVIII Feria Regional 2026

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Atrio Parroquial y Plaza Cívica de Malacaxtepec Momoxco, en la colonia San Francisco Tecoxpa, alcaldía Milpa Alta.

Atrio Parroquial y Plaza Cívica de Malacaxtepec Momoxco, en la colonia San Francisco Tecoxpa, alcaldía Milpa Alta. Aforo: 3 mil personas.

Curso LII Anual de Actualización en Anestesiología y Medicina Perioperatoria

Hora: 08:00 horas.

08:00 horas. Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC. Fecha: Del 18 al 22 de agosto de 2026.

Del 18 al 22 de agosto de 2026. Aforo: 1,200 personas.

México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre.

Monumento a la Madre. Fecha: Del 30 de marzo al 31 de agosto de 2026.

Del 30 de marzo al 31 de agosto de 2026. Aforo: 5 mil personas.

XII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Fecha: Del 7 al 23 de agosto de 2026.

Expo Med Hospitalar

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Centro Banamex.

Centro Banamex. Aforo: 1,400 personas.

Central Portales

Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: Arena Ciudad de México.

Arena Ciudad de México. Aforo: 6,500 personas.

Sam Smith

Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Lugar: Auditorio Nacional.

Auditorio Nacional. Aforo: 9 mil 790 personas.

Actividades deportivas

Lucha Libre Profesional

Hora: 19:30 horas.

19:30 horas. Lugar: Arena México.

Arena México. Aforo: 4 mil personas.

Eventos religiosos

Convención General por el Centenario de la Iglesia Cristiana Interdenominacional: “Convocación General de la ICIAR”

Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Arena Ciudad de México.

Arena Ciudad de México. Fecha: 18 y 19 de agosto de 2026.

18 y 19 de agosto de 2026. Aforo: 6 mil 500 personas.

Toma rutas alternas y anticipa tus traslados por las protestas y actividades en CDMX para este 18 de agosto.

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