Examen de UNAM y exmagistrados: las protestas y actividades en la CDMX este 18 de agosto
Este martes 18 de agosto se realizarán un total de 23 protestas y actividades en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX), entre ellas la continuación del examen de control de la UNAM para aspirantes a licenciatura.
De forma específica, habrá una marcha, siete concentraciones, dos citas agendadas, una rodada ciclista y 12 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las principales protestas y actividades en CDMX para este 18 de agosto destacan una manifestación de jueces y magistrados retirados y la realización del examen de control de la UNAM.
Protestas y actividades en CDMX este 18 de agosto
Jueces y Magistrados en Retiro
- Hora: 07:30 horas.
- Lugar: Órgano de Administración Judicial, avenida Revolución No. 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.
- Destino: Sede del Tribunal de Disciplina Judicial, avenida Insurgentes Sur No. 2417, colonia Tizapán San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.
- Motivo: Realizarán la “Caminata por la Constitución” para exigir indemnizaciones y pensiones complementarias a las que, señalan, tienen derecho de acuerdo con el artículo décimo transitorio de la Reforma Judicial.
- Aforo: 70 personas.
- Observaciones: No se descarta que bloqueen vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
Aspirantes Seleccionados de Todos los Planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Hora: 08:00 horas.
- Lugar: Palacio de los Deportes, Añil No. 667, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.
- Motivo: Exigen que se respeten los resultados del examen de admisión a nivel licenciatura de la UNAM, correspondiente al proceso 2026, realizado en línea, y rechazan la aplicación de un examen de control anunciado posteriormente por las autoridades universitarias y la Comisión Técnica.
- Aforo: 200 personas.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
Aplicación del Examen Control del Concurso de Selección de Ingreso a la UNAM, Nivel Licenciatura 2026
- Hora: 07:00 horas.
- Lugar: Palacio de los Deportes.
- Fecha: 17, 18 y 19 de agosto de 2026.
- Aforo: 53 mil 568 personas.
Concentraciones
Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México
- Hora: 09:00 horas.
- Lugar: Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra No. 16, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: En el marco de la consulta a la iniciativa de la “Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, realizarán una asamblea para revisar los libros 2, 4 y 5 de la propuesta.
- Aforo: 100 personas.
Revista “Mi Valedor”
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco, avenida Ricardo Flores Magón No. 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Foro “Sin techo con derechos 2026”, para visibilizar las realidades de las personas que viven en situación de calle y analizar desafíos relacionados con exclusión social, derechos humanos y políticas públicas.
- Aforo: 80 personas.
Protesta Divergente “Palexico”
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Mitin contra la desaparición forzada, amenazas, persecución y asesinato de periodistas y activistas en México, así como en defensa de sus derechos humanos.
- Aforo: 80 personas.
- Observaciones: No se descarta que se sumen otras organizaciones sociales y que exista afectación de vialidades.
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y avenida Gran Canal y Circuito Interior.
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45 personas.
Mazahuas e Indígenas de la Alameda
- Hora: 12:30 horas.
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Protestarán contra el operativo implementado en la Alameda Central por autoridades del Gobierno de la CDMX para regular el comercio al interior de este espacio.
- Aforo: 120 personas.
Movimiento Plural de Maquineros
- Hora: 15:00 horas.
- Lugar: Sede de la alcaldía Gustavo A. Madero, 5 de Febrero y Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. Madero.
- Motivo: Exigen el cese de los operativos de clausura en establecimientos de videojuegos y locales comerciales, la devolución de máquinas tragamonedas confiscadas y respeto a su derecho al trabajo.
- Aforo: 30 personas.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades.
Citas agendadas para hoy
Familiares y Amigos de Joven Víctima de Secuestro y Homicidio
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Tribunal de Disciplina Judicial, avenida Niños Héroes No. 132, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Exigen justicia para una joven víctima de secuestro y homicidio, además de la detención inmediata del presunto responsable.
- Aforo: 15 personas.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.
- Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30 personas.
Rodadas ciclistas
People for Bikes – Polanco
- Hora: 06:00 horas.
- Lugar: People for Bikes Polanco, Goldsmith No. 53, colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Destino: La Venta, carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa.
- Aforo: 25 personas.
Actividades culturales para hoy
Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México”
- Hora: 05:00 horas.
- Lugar: Zócalo capitalino.
- Fecha: Del 1 de junio al 30 de agosto de 2026.
- Aforo: 100 personas.
Vacaciones de Verano 2026
- Hora: 06:00 horas.
- Lugar: Las 16 alcaldías.
- Fecha: Del 16 de julio al 30 de agosto de 2026.
LXXXVIII Feria Regional 2026
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Atrio Parroquial y Plaza Cívica de Malacaxtepec Momoxco, en la colonia San Francisco Tecoxpa, alcaldía Milpa Alta.
- Aforo: 3 mil personas.
Curso LII Anual de Actualización en Anestesiología y Medicina Perioperatoria
- Hora: 08:00 horas.
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.
- Fecha: Del 18 al 22 de agosto de 2026.
- Aforo: 1,200 personas.
México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Madre.
- Fecha: Del 30 de marzo al 31 de agosto de 2026.
- Aforo: 5 mil personas.
XII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Zócalo capitalino.
- Fecha: Del 7 al 23 de agosto de 2026.
Expo Med Hospitalar
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Centro Banamex.
- Aforo: 1,400 personas.
Central Portales
- Hora: 13:00 horas.
- Lugar: Arena Ciudad de México.
- Aforo: 6,500 personas.
Sam Smith
- Hora: 21:00 horas.
- Lugar: Auditorio Nacional.
- Aforo: 9 mil 790 personas.
Actividades deportivas
Lucha Libre Profesional
- Hora: 19:30 horas.
- Lugar: Arena México.
- Aforo: 4 mil personas.
Eventos religiosos
Convención General por el Centenario de la Iglesia Cristiana Interdenominacional: “Convocación General de la ICIAR”
- Hora: 09:00 horas.
- Lugar: Arena Ciudad de México.
- Fecha: 18 y 19 de agosto de 2026.
- Aforo: 6 mil 500 personas.
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