Persiste clima muy frío en CDMX para este martes 13 de enero
El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este martes 13 de enero el clima continuará muy frío y con niebla matutina. Asimismo, por la tarde se estima ambiente fresco a templado y sin posibilidad de lluvias en la Ciudad de México.
Los amaneceres fríos persisten especialmente en las zonas altas, donde este martes 13 de enero se prevén bancos de niebla y clima muy frío con posibles heladas. La estimación mínima de temperatura para la capital es de 3 a 5 °C; para Toluca, en el Estado de México, el pronóstico estima una mínima de entre 0 y 2 °C.
Por la tarde, en la Ciudad de México la estimación máxima de temperatura es de 20 a 22 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 17 a 19 °C. En ambas entidades no se espera lluvia.
De igual forma, para este martes 13 de enero se esperan rachas de viento con dirección variable y con velocidades de 10 a 25 km/h, alcanzando máximas de 35 km/h.
Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a cuidar a sus mascotas. No cortes de más su pelo, limita los baños y abriga en caso de ser necesario.
