Pilotos detallan riesgos por neblina en aeropuerto de la CDMX

| 13:59 | Redacción | UnoTV | CDMX

Los bancos de neblina se forman por la condensación del vapor de agua debido a bajas temperaturas, lo que reduce la visibilidad casi a cero e impide despegues y aterrizajes en aeropuertos, explicó el capitán José Suárez, representante de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, en el noticiero “A las nueve en Uno”, conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por su ubicación y características, no es posible operar con visibilidad cero.

Para operar en la capital se requiere una visibilidad aproximada de media milla, alrededor de 800 metros, y que las nubes se encuentren a cierta altitud, detalló el capitán. Cuando estas condiciones no se cumplen, se suspenden las operaciones por seguridad, lo que genera retrasos y cancelaciones en cadena, ya que la Ciudad de México es base de operación para prácticamente todas las aerolíneas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Miércoles no circulan autos con engomado rojo y placas 3 y 4

Ciudad de México

Miércoles no circulan autos con engomado rojo y placas 3 y 4

Inician trabajos de 500 nuevas canchas en CDMX rumbo al Mundial 2026, pero… ¿dónde están?

Ciudad de México

Inician trabajos de 500 nuevas canchas en CDMX rumbo al Mundial 2026, pero… ¿dónde están?

Cierran vialidades y acusan trato indigno a perros del refugio Franciscano en deportivo de la GAM

Ciudad de México

Cierran vialidades y acusan trato indigno a perros del refugio Franciscano en deportivo de la GAM

Fiscalía de CDMX “destapa” incinerador clandestino y plaga de ratas en Refugio Franciscano

Ciudad de México

Fiscalía de CDMX “destapa” incinerador clandestino y plaga de ratas en Refugio Franciscano


Etiquetas: , , , ,