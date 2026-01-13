GENERANDO AUDIO...

Los bancos de neblina se forman por la condensación del vapor de agua debido a bajas temperaturas, lo que reduce la visibilidad casi a cero e impide despegues y aterrizajes en aeropuertos, explicó el capitán José Suárez, representante de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, en el noticiero “A las nueve en Uno”, conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por su ubicación y características, no es posible operar con visibilidad cero.

Para operar en la capital se requiere una visibilidad aproximada de media milla, alrededor de 800 metros, y que las nubes se encuentren a cierta altitud, detalló el capitán. Cuando estas condiciones no se cumplen, se suspenden las operaciones por seguridad, lo que genera retrasos y cancelaciones en cadena, ya que la Ciudad de México es base de operación para prácticamente todas las aerolíneas.

