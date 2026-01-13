Fiscalía de CDMX “destapa” incinerador clandestino y plaga de ratas en Refugio Franciscano

GENERANDO AUDIO...

Instalaciones del Refugio Franciscano. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reveló que los perros del Refugio Franciscano vivían en condiciones insalubres y se detectó la presencia de una plaga de ratas; además se descubrió un incinerador clandestino.

Estas son las terribles condiciones en las que vivían los perros del Refugio Franciscano

En conferencia de prensa, la fiscal general Bertha Alcalde Luján dio a conocer que se detectaron condiciones “graves e inviables para la vida animal” en las instalaciones del Refugio Franciscano, entre las que se encuentran la falta de ventilación y luz natural.

Las autoridades capitalinas también encontraron la presencia de una plaga de ratas, acumulación de heces y orina; alimento contaminado o que no era adecuado para el consumo de los perros.

Al interior del refugio se descubrió la presencia de un incinerador de cadáveres animales, el cual no cumplía con las normas sanitarias necesarias. El lugar también carecía de atención médica para los “lomitos”.

La Fiscal añadió que encontraron a 936 animales en el Refugio Franciscano, algunos presentaban signos de desnutrición severa, enfermedades crónicas, heridas e infecciones no tratadas. De ese número fallecieron 21 debido a su deteriorado estado de salud, y 57 fueron hospitalizados.

“La Fiscalía no actuó para asegurar el predio. El inmueble no fue asegurado. Nuestra actuación se concentró exclusivamente en proteger a los animales, retirarlos de un entorno que ya no podía garantizar su supervivencia y ponerlos a salvo”, declaró Bertha Alcalde.

