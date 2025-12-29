Policías atienden reporte de robo a casa en Jardines del Pedregal, los reciben a balazos y muere uno

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Un policía, identificado como Román Martínez Estrada, murió este domingo tras frustrar un robo a casa habitación en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, según confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

A través de una ficha informativa, la dependencia capitalina informó que el incidente ocurrió cuando el uniformado, junto a un compañero, atendió un reporte de emergencia en un domicilio ubicado en la calle Lluvia y avenida Paseo del Pedregal. Al llegar al lugar, los oficiales sorprendieron a varios sujetos que salían de la vivienda, quienes al notar la presencia policial iniciaron una agresión a balazos.

El enfrentamiento y la huida

Durante el intercambio de disparos, el oficial Martínez Estrada resultó herido en la zona de la costilla. Pese a estar lesionado, repelió la agresión logrando herir a uno de los implicados.

Tras el tiroteo, se registró una intensa persecución, que causó que los sospechosos perdieran el control, a causa de los impactos de bala, de la camioneta azul en la que escapaban, impactándose metros más adelante.

Tras el choque, abandonaron la unidad y robaron otro vehículo, logrando escapar hasta la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fue localizado el automóvil, en el que también hallaron una caja fuerte supuestamente robada del domicilio de Jardines del Pedregal.

Mientras que, el mensaje de la SSC refiere que el oficial fue trasladado de urgencia a un hospital, su titular, Pablo Vázquez Camacho, informó a través de su cuenta de X que el uniformado, Román Martínez Estrada, habría fallecido debido a la gravedad de las heridas.

Además, la institución expresó sus más sinceras condolencias a familiares y amigos, asegurando que recibirán todo el apoyo y acompañamiento necesario, destacando que, a través de las áreas de inteligencia y operación, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se mantiene un cerco virtual para identificar y detener a los atacantes.

Por su parte, la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer cada detalle de la actuación policial y el desarrollo de los hechos.

