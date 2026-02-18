¡Por fin! Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) a partir de las 18:00 horas de este martes 17 de febrero.

La medida se levanta luego de que mejoraron las condiciones meteorológicas y aumentó la dispersión de contaminantes en el Valle de México, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.

Suspensión de contingencia ambiental por ozono en ZMVM

La CAMe explicó que el sistema de alta presión que afectó a la ZMVM en los últimos días tuvo este martes su centro sobre el estado de Jalisco.

La periferia de este sistema provocó un incremento del viento, tanto en superficie como en altura. Esto permitió mayor ventilación y mejor dispersión de contaminantes en comparación con días previos.

También se registró entrada de humedad y formación de nubosidad en zonas montañosas, lo que ayudó a mejorar la calidad del aire.

Con estas condiciones, se determinó suspender la contingencia ambiental por ozono y sus medidas en la región.

Cómo queda el Hoy No Circula

El Hoy No Circula para este miércoles 18 de febrero de 2026, aplica para vehículos con engomado rojo , terminación de placa 3 y 4, entre las 5:00 y las 22:00 horas. El programa restringe la entrada y salida de automóviles en CDMX y Edomex y se aplica los seis días de la semana con la idea de cuidar el medio ambiente y reducir emisiones contaminantes.

Hoy No Circula. Foto: UnoTV.

La CAMe, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México señalaron que se mantendrán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas.

Se invitó a la ciudadanía a consultar el Índice AIRE y SALUD en la página oficial y en la aplicación AIRE disponible para dispositivos móviles.

Las autoridades continuarán informando sobre cualquier cambio en las condiciones ambientales en la ZMVM.