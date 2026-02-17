Último reporte: CAMe mantiene contingencia ambiental en el Valle de México

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) este martes 17 de febrero. La medida busca reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir la emisión de contaminantes.

El Índice AIRE y SALUD se mantiene en rango de Mala Calidad del Aire, luego de que a las 15:00 horas se registró una concentración máxima de 120 ppb de ozono en la estación Tláhuac, en la alcaldía del mismo nombre.

Fase I de contingencia ambiental por ozono en ZMVM

La decisión se sustenta en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, aplicables en la ZMVM y publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX detalló que en las últimas horas mejoraron las condiciones de dispersión en el Valle de México. Esto se debe a que el centro de un sistema anticiclónico permanece sobre Jalisco, lo que favorece viento del norte con mayor intensidad.

Sin embargo, se mantiene radiación solar alta y la temperatura alcanzó los 28.7 grados Celsius en la ZMVM, factores que contribuyen a la formación de ozono.

Además, las autoridades informaron que los incendios que afectaron la calidad del aire por la mañana ya fueron sofocados.

Autoridades vigilan calidad del aire en el Valle de México

La CAMe, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México señalaron que continuarán atentas a la evolución de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas.

Indicaron que emitirán un nuevo boletín este martes 17 de febrero a las 20:00 horas, o antes si las condiciones cambian.

La Fase I de contingencia ambiental por ozono seguirá activa hasta que las autoridades determinen lo contrario.

¿Qué autos no circulan este martes 17 de febrero de 2026?

Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono. Imagen:UnoTV

La CAMe detalló que este martes 17 de febrero deberán suspender circulación, de 5:00 a 22:00 horas: