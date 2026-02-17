Desalojan UAM Cuajimalpa por amenaza de bomba

GENERANDO AUDIO...

Evacúan UAM Cuajimalpa tras amenaza de bomba. Foto: Cuartoscuro

Más de 500 personas fueron desalojadas la tarde de este martes de la UAM Cuajimalpa, tras el hallazgo de un presunto artefacto explosivo y la advertencia sobre la posible existencia de otros cuatro dispositivos dentro del plantel.

Hallan presunto artefacto con mensaje amenazante

De acuerdo con los primeros reportes, el objeto localizado contenía una nota con un mensaje en el que se leía:

“¿Creen poder desactivar esta bomba casera?“; sin embargo, posteriormente, las autoridades aclararon que las “bombas” eran únicamente utilería.

Tras el hallazgo, las autoridades universitarias activaron el protocolo de seguridad correspondiente ante el riesgo potencial.

Activan protocolo y evacúan instalaciones

Luego del reporte, se ordenó el desalojo inmediato de estudiantes, docentes y personal administrativo como medida preventiva.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, paramédicos y un agrupamiento especializado en manejo de explosivos conocido como los “Zorros”, quienes realizaron la inspección del inmueble para descartar riesgos adicionales.

Suspensión momentánea de clases por seguridad

Debido a la amenaza sobre la posible presencia de otros cuatro artefactos, las autoridades determinaron suspender las clases en curso por el incidente de la bomba falsa, hasta el momento no se reportan personas lesionadas y continúan las labores de revisión en el campus.

