¿Cuándo se activa la Fase II de contingencia ambiental y qué medidas se aplican?

Autoridades contemplan Fase II de contingencia ambiental Foto: Cuartoscuro

Las autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informaron que, si las concentraciones de contaminantes superan los 200 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) en el Valle de México, se podría declarar la Fase II de contingencia ambiental, medida que implicaría la activación de protocolos para reducir la exposición de la población y limitar las fuentes de emisión.

Qué significa la Fase II de contingencia ambiental

La Fase II de contingencia ambiental se establece cuando las concentraciones de ozono alcanzan 200 puntos IMECA (204 ppb), PM10 llega a 354 μg/m³ o PM2.5 supera 150.4 μg/m³. Existe también la denominada Fase II combinada, que se activa si dos contaminantes mantienen niveles elevados de manera simultánea: por ejemplo, ozono mayor a 150 y PM2.5 mayor a 140. Este nivel representa la máxima alerta en el programa de respuesta a emergencias atmosféricas.

Los riesgos para la salud aumentan en este escenario, afectando a toda la población, incluso a personas sin enfermedades previas. Entre los daños agudos se incluyen exacerbación de asma, problemas cardíacos, dificultad respiratoria, infartos, irritación ocular intensa, dolor de cabeza, alteraciones inmunológicas y riesgo de mortalidad temprana.

Medidas que se activan en Fase II de contingencia ambiental

El Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas establece varias acciones durante la Fase II:

La circulación vehicular se reduce drásticamente: solo podrá circular el 20% de los autos con hologramas “00” y “0”, según terminación de placa, y los vehículos con holograma “2” dejarían de circular.

Circulación permitida únicamente para vehículos administrativos

Transporte de construcción sin lona de cobertura queda prohibido

Suspensión de actividades escolares en todos los niveles y cancelación de eventos deportivos, culturales o espectáculos al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas

Suspensión de actividades escolares en todos los niveles y cancelación de eventos deportivos, culturales o espectáculos al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas

Restricciones en el uso de velas, leña, carbón, fumar, aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes y productos con solventes en espacios cerrados

Suspensión de construcción, remodelación, demolición y almacenamiento de materiales como arena o grava

Clausura parcial de plantas de gas, estaciones de carburación y calderas sin sistemas eficientes de control de emisiones.

Estas medidas buscan disminuir la exposición de la población a contaminantes y mitigar los efectos en la salud durante episodios críticos de contaminación

La Refinería Miguel Hidalgo de Tula solo podría operar hasta el 45% de su capacidad, con una reducción del consumo de combustóleo

¿Cómo saber si sigue la contingencia ambiental en el Valle de México?

Luego de activar una contingencia ambiental, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se encarga de informar periódicamente de las condiciones de contaminación. Por lo regular emite reportes a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas.

En sus reportes, la CAMe establece si continúa la contingencia ambiental, si se suspende o si en un reporte posterior dará a conocer las medidas que se aplicarán a partir de las condiciones de contaminación y del pronóstico meteorológico.

