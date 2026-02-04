Por frío en el hemisferio norte, llegan más pelícanos americanos y aves migratorias a Xochimilco, en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Sostienen el vuelo, y acuatizan en el lago del Parque Ecológico de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

“Los patos, canadiense, mexicano, cuchareta, muchas cercetas, muchas garzas, pelícano marrón, también conocido como pelícano americano”

César Sánchez Ibarra / director Áreas Naturales Protegidas, Sedema

Vuelan desde Norteamérica para librarse del crudo invierno.

“En todo el hemisferio, la parte norte de Alaska, Canadá, la zona de los grandes lagos, y Estados Unidos, se congela. Las oleadas gélidas hacen que estas aves vengan a México, particularmente a la zona centro a refugiarse y encontrar alimento […] eso hace que tengamos una mayor cantidad, entonces, esperamos más de 200 en este año, pero es debido a las temperaturas, básicamente”

César Sánchez Ibarra / director Áreas Naturales Protegidas, Sedema

El pelícano blanco americano es el más popular.

“Los pelícanos los que todos aman y son de las más abundantes, más vistosas, más grandes”

Brenda Ledezma / técnica, Parque Ecológico Xochimilco

“Es una especie de gran envergadura, más de 1.50 metros, es blanco y su pelaje hace que sea muy atractivo para los niños o para las familias”

César Sánchez Ibarra / director Áreas Naturales Protegidas, Sedema

Hay que llevar unos buenos binoculares y ropa cómoda contra el sol y mosquitos, además de paciencia.

“Porque la observación de aves es una práctica hermosa que, de verdad, hasta te cambia la vida, pero necesita ser muy paciente, porque es difícil a veces observar las aves”

Brenda Ledezma / técnica, Parque Ecológico Xochimilco

No está permitido alimentarlas.

“No hace falta que nosotros los alimentemos, también es importante no perturbarlas, no hacer ruidos fuertes o estruendosos, y simplemente dejarles como su espacio y no involucrarnos en nada de su alimentación”

Brenda Ledezma / técnica, Parque Ecológico Xochimilco

Hasta finales de marzo de 2026 usted podrá admirar estas aves migratorias aquí en el Parque Ecológico Xochimilco, en un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo.

