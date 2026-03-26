Apoyo para mujeres de la alcaldía Cuauhtémoc: así puedes obtener la Tarjeta Violeta

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Tarjeta violeta entrega apoyo económico a cuidadoras. Foto: Alcaldía Cuauhtémoc

Las mujeres de la alcaldía Cuauhtémoc ya pueden solicitar la Tarjeta Violeta, un apoyo económico para quienes realizan labores de cuidado de personas que no pueden valerse por sí mismas.

De acuerdo con la alcaldía, el registro inició el 23 de marzo y el programa contempla un apoyo total de 15 mil pesos, que se entregará en tres pagos durante 2026.

¿Quién puede solicitar la Tarjeta Violeta?

El programa está enfocado en mujeres que realizan trabajo de cuidados dentro del hogar, siempre que cumplan con ciertas condiciones.

Requisitos principales:

Ser mayor de 18 años

Vivir en la alcaldía

Cuidar a una persona dependiente

No recibir otro apoyo similar

No ser servidora pública

La autoridad señala que el objetivo es priorizar a quienes no cuentan con ingresos por este tipo de labores.

Registro presencial y con cupo limitado

El trámite se realiza de forma presencial en la explanada techada de la alcaldía, en la colonia Buenavista. Sin embargo, el acceso no es abierto: depende de fichas que se entregan cada día.

La alcaldía Cuauhtémoc informó que se repartirán 500 fichas diarias, en orden de llegada, desde las 8:30 horas. El registro se realiza de 9:00 a 14:30 horas o hasta que se terminen.

Puntos clave del registro:

Sólo habrá fichas del 23 al 27 de marzo

Son personales e intransferibles

Sólo sirven el mismo día

Si no se alcanza turno, será necesario regresar al día siguiente dentro del periodo.

Documentos según el tipo de cuidado

Para registrarse, se debe presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP. A esto se suma documentación de la persona que recibe los cuidados, que varía según el caso.

Dependiendo de la situación:

Menores de edad: acta de nacimiento o documento de tutela

acta de nacimiento o documento de tutela Personas mayores: identificación oficial

identificación oficial Personas con discapacidad: certificado médico vigente

Todos los documentos deben llevarse en copia y con originales para cotejo.

¿Cuánto dinero da la Tarjeta Violeta?

El apoyo consiste en un total de 15 mil pesos por beneficiaria, que se entregarán en tres pagos de 5 mil pesos durante 2026.

De acuerdo con la alcaldía, este programa busca reconocer el trabajo de cuidados, una actividad que en muchos casos no es remunerada, pero que resulta clave para las familias.

El registro estará disponible solo durante los días indicados, por lo que la disponibilidad es limitada. La recomendación oficial es acudir temprano y con todos los documentos listos para evitar contratiempos.

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