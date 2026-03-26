Operativo contra piratería del Mundial en Tepito; autoridades decomisan mercancía

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Autoridades decomisaron productos del mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

La mañana del 26 de marzo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con apoyo de autoridades locales y federales, realizó un operativo en comercios de la calle Aztecas, en el barrio de Tepito, en la colonia Morelos, donde decomisaron mercancía pirata relacionada con el Mundial 2026.

Durante la intervención, autoridades revisaron 15 bodegas y 4 establecimientos, donde se resguardaban y vendían estos productos, además de otros artículos ilegales. El titular del IMPI, Santiago Nieto García, detalló que el operativo se realizó tras denuncias de productores afectados.

Operativo busca proteger marcas del Mundial 2026

De acuerdo con el funcionario, este despliegue —el número 21 de este tipo— forma parte de la estrategia para defender marcas vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Pusimos en marcha este operativo para asegurar bienes pirata que afectan a la economía nacional y a las marcas registradas”, explicó.

Entre los productos asegurados se encuentran artículos de marcas como Nike, Adidas, Umbro y otras relacionadas con equipos de futbol y mercancía deportiva.

Clausuras y denuncias tras aseguramiento de mercancía

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el IMPI. Las autoridades indicaron que se procederá a la clausura de los locales y aseguramiento de los inmuebles, además de iniciar procesos administrativos contra los responsables.

En videos difundidos en redes sociales se observa a elementos de seguridad resguardando la zona, mientras locatarios y comerciantes del barrio manifestaron inconformidad ante el aseguramiento de mercancía.

Asimismo, se dará vista a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes por posibles delitos relacionados con piratería.

Sin detenidos; IMPI actúa en materia administrativa

El titular del IMPI aclaró que no hubo personas detenidas, ya que la dependencia tiene facultades administrativas y no penales.

“Nuestra competencia es asegurar los bienes y clausurar; no podemos detener personas”, explicó.

Añadió que, en caso de que no se acredite el origen legal de la mercancía, los productos asegurados podrían ser destruidos conforme a la ley.

Las autoridades señalaron que continuarán con este tipo de operativos para combatir la piratería, especialmente en productos relacionados con eventos internacionales como el Mundial 2026.