Anuncian mantenimiento en estaciones de Metro de la CDMX. Foto: Archivo/Gettyimages

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció trabajos de mantenimiento en la Línea B, una de las más utilizadas por los usuarios debido a su extensión y conexión con zonas de alta afluencia.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó, a través de sus redes sociales, que estas labores forman parte de las acciones preventivas para atender anomalías detectadas por el uso constante de la infraestructura y evitar afectaciones mayores en el servicio.

¿La Línea B del Metro dejará de operar?

La Línea B no suspenderá completamente su operación; sin embargo, sí se verá afectado el servicio en un tramo específico durante el sábado 10 y domingo 11 de enero.

Durante estos dos días, el servicio será suspendido en ambas direcciones en seis estaciones:

Bosque de Aragón

Deportivo Oceanía

Oceanía

Romero Rubio

Ricardo Flores Magón

San Lázaro

El servicio de la Línea B se mantendrá activo a partir de la estación Morelos con dirección a Buenavista.

¿Qué alternativas de transporte habrá para los usuarios?

Para reducir el impacto en la movilidad de los usuarios que habitualmente utilizan las estaciones afectadas, el STC Metro implementará un operativo especial con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Estas unidades ofrecerán servicio gratuito durante todo el horario de operación del Metro en los siguientes horarios:

Sábado: de 6:00 a 24:00 horas

Domingo: de 7:00 a 24:00 horas

Las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) cubrirán el tramo donde se suspenderá el servicio del Metro, permitiendo el traslado de los usuarios entre las estaciones cerradas.

¿Cuándo se restablecerá el servicio normal?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la Línea B reanudará su operación habitual el lunes 12 de enero.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar previsiones, considerar posibles retrasos y planear sus traslados con anticipación durante el fin de semana en que se realizarán los trabajos de mantenimiento.

